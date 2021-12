Tranh tái hiện cuộc sống phi tần, cung nữ cổ đại

Bức tranh vẽ phi tử của vua Càn Long đang cài nữ trang lên tóc. Nàng mặc trang phục xanh da trời, cổ tay áo in hoa văn, thể hiện sự hoa lệ, tỉ mỉ trong việc may trang phục cho phi tần trong cung. Theo Dpm, tác phẩm không đề tên họa sĩ nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng khuôn mặt nhân vật do Lang Thế Ninh - họa sĩ cung đình người Italy - vẽ còn phục sức và khung cảnh do họa sĩ Trung Quốc Kim Diên Tiêu thực hiện. Họa sĩ Đông, Tây kết hợp vẽ tranh là đặc điểm nổi bật trong văn hóa hội họa cung đình thời Càn Long.