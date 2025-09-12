Tranh phụ nữ đàn hát của danh họa Việt đạt hơn hai triệu USD

ParisTác phẩm ''Buổi hòa nhạc'' của danh họa Mai Trung Thứ tả năm phụ nữ gảy đàn, ca hát, được đấu giá cao nhất tại phiên của Aguttes.

Trong buổi đấu giá Hommage à l'Art Moderne Vietnamien ngày 9/9, kỷ niệm 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương (1925-2025), tác phẩm thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm quốc tế. Bức vẽ đạt 1,81 triệu euro (khoảng 2,11 triệu USD), đã bao gồm thuế, phí.

Họa sĩ Mai Trung Thứ vẽ tác phẩm năm 1978, chất liệu mực và màu trên lụa, ký tên và ghi ngày tháng ở góc dưới bên phải. Ông khắc họa năm thiếu nữ mặc áo dài, trong đó ba cô đang chơi các nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, đàn tranh, đàn tỳ bà. Hai người còn lại như đang hát theo, đôi tay chuyển động nhịp nhàng theo từng nốt nhạc. Bức họa có những gam màu sáng, gợi không khí tươi vui.

Tranh "Le concert" (Buổi hòa nhạc) . Ảnh: Aguttes

Danh họa Mai Trung Thứ có nhiều bức vẽ phụ nữ Việt đạt triệu USD trên thị trường. Tháng 4/2021, tranh Chân dung cô Phượng của ông được Sotheby's gõ búa 3,1 triệu USD, lập kỷ lục là tác phẩm hội họa Việt đắt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên từ năm 2023, kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức, tác động tới giá tranh Việt trên sàn quốc tế. Các sáng tác của cố họa sĩ vẫn xuất hiện trong nhiều phiên đấu giá, song không ghi nhận được con số ấn tượng cho đến bức Buổi hòa nhạc.

Mai Trung Thứ (1906-1980) là họa sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20, tốt nghiệp khóa đầu tiên của Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925-1930). Ông được mệnh danh là một trong "tứ kiệt trời Âu" của nền hội họa Việt Nam, cùng Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Lê Thị Lựu. Phần lớn cuộc đời danh họa sống và hoạt động nghệ thuật tại Pháp. Tên tuổi ông gắn liền những tác phẩm tranh lụa về phụ nữ, trẻ em, cuộc sống thường ngày dưới cái nhìn mang màu sắc Á Đông.

Sự kiện đấu giá của Aguttes gồm 27 tác phẩm của những danh họa như Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Alix Aymé - nữ họa sĩ Pháp góp phần định hình mỹ thuật hiện đại Đông Dương qua tranh sơn mài. Trong đó tranh La femme nue (Người đàn bà khỏa thân) do Lê Phổ thực hiện có giá cao thứ hai phiên đấu, với 1,37 triệu euro (1,61 triệu USD), đã cộng thuế, phí.

Bức ''Người đàn bà khỏa thân'' ra đời khoảng năm 1942, chất liệu mực và màu trên lụa, có chữ ký ở góc trái phía trên. Ảnh: Aguttes

Một sáng tác khác của Lê Phổ được gõ búa cao thứ ba là Paysage du Tonkin, Hanoi (Phong cảnh Bắc Kỳ, Hà Nội). Bức họa có giá 1,23 euro (1,4 triệu USD) sau khi tính thêm thuế, phí. Đại diện nhà đấu giá Le Auction House nhận định các kết quả cho thấy sức hút bền bỉ của mỹ thuật Đông Dương, đặc biệt là những bức vẽ trên lụa và sơn mài.

Tác phẩm ''Phong cảnh Bắc Kỳ, Hà Nội'' hoàn thành khoảng năm 1930-1935, chất liệu sơn mài vàng và bạc. Ảnh: Aguttes

Phương Linh