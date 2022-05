Tranh đầu lâu giá hàng trăm triệu USD

"The Field Next to the Other Road" đạt giá 37,1 triệu USD trong phiên "Post-War and Contemporary Art Evening Sale" của nhà Christie's vào tháng 5/2015. Tranh có kích thước 220,9x401,3 cm, sử dụng các chất liệu acrylic, sơn phun men sứ, sơn dầu, sơn kim loại và mực in trên vải. Tác phẩm đính kèm giấy chứng nhận do Ủy ban Chứng thực Di sản của Basquiat cấp.

Họa sĩ vẽ tranh năm 1981, trong chuyến đi đến Modena, Italy để chuẩn bị cho triển lãm cá nhân đầu tiên ở châu Âu. Basquiat dùng mực in để vẽ khung xương của người, con bò rồi tô điểm bằng những nhát màu nguệch ngoạc. Nhà đấu giá viết: "So với những bức tranh màu sắc sặc sỡ, thể hiện con người, cuộc sống của họa sĩ tại New York, The Field Next to the Other Road khắc họa sự yên bình, không gian dành cho ông ấy tại Italy qua những nét vẽ uyển chuyển trên tấm canvas rộng lớn". Ảnh: Christie's