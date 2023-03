Tranh của 'họa sĩ đắt giá nhất Nhật Bản' bán 10 triệu USD

Bức tranh bé gái của họa sĩ Nhật Bản Yoshitomo Nara, được gõ búa ở mức hơn 83,8 triệu HKD (10,7 triệu USD).

Theo The Value, ở phiên do hãng Phillips tổ chức ở Hong Kong tối 30/3, tác phẩm Looking for a Treasure (Tìm kho báu) được bán giá cao nhất trong số 36 tác phẩm được đấu giá.

Bức "Tìm kho báu". Ảnh: The Value

Tác phẩm được Yoshitomo Nara hoàn thành năm 1995, kích thước 120x110 cm. Looking for a Treasure tăng giá khoảng 20 lần sau 12 năm. Ở phiên do hãng Christie's tổ chức năm 2011, tác phẩm đạt mức 4,2 triệu HKD (535.000 USD).

Giai đoạn sáng tác bức tranh, Yoshitomo Nara đang học nghệ thuật tại thành phố Köln, Đức. Tác phẩm khắc họa bé gái mặc váy vàng, tay cầm hai thanh hình chữ L để thăm dò. Bức tranh tập trung vào tinh thần mạo hiểm khám phá của nhân vật.

Bé gái đầu to, trán rộng, đôi mắt quyết đoán. Đồng tử màu xanh dương đậm đối lập với bối cảnh xanh nhạt. Theo The Value, Looking for a Treasure thể hiện chính những giày vò, tìm tòi, phát hiện của Yoshitomo Nara trong sự nghiệp hội họa.

Họa sĩ Yoshitomo Nara. Ảnh: The Value

Yoshitomo từng nói tất cả tranh đều là tự họa nội tâm của ông. Trong đó, các tác phẩm bé gái nửa thiện nửa tà phản ánh tuổi thơ, quá trình du học, sự cô đơn của họa sĩ.

Nghệ sĩ sinh năm 1959 ở tỉnh Aomori - vùng đất lạnh lẽo Nhật Bản - trong gia đình bình thường. Hồi nhỏ, cha mẹ bận đi làm, một mình Yoshitomo Nara tự đi học, tự chơi. Bấy giờ, những câu chuyện về chiến tranh xâm lấn trí óc cậu bé, trong đó có chiến tranh Việt Nam.

Từ nhỏ, Yoshitomo Nara trầm mặc, thường chăm chăm nhìn bầu trời, nói chuyện với chó mèo hoặc tâm sự với cây. Ông không thích nói chuyện, hay lảng tránh người khác, thích viết và vẽ linh tinh lên sách vở.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Yoshitomo Nara học nghệ thuật vài năm ở Nhật Bản rồi sang Đức du học. 12 năm ở châu Âu, ấn tượng sâu đậm nhất đọng lại với họa sĩ là sự cô độc. Ông từng nói: "Khi ở Đức, tôi lại một mình như hồi nhỏ, bầu trời màu xám, rất lạnh. Tôi hầu như không giao tiếp với ai, tôi không thích nói chuyện nhưng suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể nói ra những cảm giác của mình. Cô độc và sự xa cách con người là động lực sáng tác của tôi".

Tranh của Yoshitomo Nara được giới thiệu ở nhiều bảo tàng trên thế giới đồng thời được các nhà sưu tầm săn đón, nhiều tác phẩm vượt mức 5 triệu USD. Bức cao giá nhất của ông là Dao giấu sau lưng, đạt 195,7 triệu HKD (gần 25 triệu USD) năm 2019. Tác phẩm giúp Yoshitomo Nara trở thành "họa sĩ đắt giá nhất" Nhật Bản.

