Bức tranh 25 triệu USD của 'họa sĩ đắt giá nhất Nhật Bản'

"Dao giấu sau lưng" của Yoshitomo Nara giữ kỷ lục tác phẩm hội họa đương đại Nhật Bản được đấu giá cao nhất, gần 25 triệu USD.

Theo HK01, giới sưu tầm tranh hiện chú ý Yoshitomo Nara khi tác phẩm của ông - Looking for a Treasure (Tìm kho báu) - được đấu giá ở Hong Kong vào ngày 30/3. Giới chuyên môn nhận định tranh sẽ đạt hơn 70 triệu HKD (gần chín triệu USD).

Dịp này, trang The Value tổng hợp những tác phẩm được đấu giá cao của Yoshitomo Nara. Trong đó, bức đắt nhất hiện là Dao giấu sau lưng (Knife Behind Back), đạt 195,7 triệu HKD (gần 25 triệu USD) năm 2019, tại phiên của Sotheby's. Với kích thước 234 x 208 cm, đây một trong những tranh lớn nhất của họa sĩ. Tác phẩm hoàn thành năm 2000, sau khi ông kết thúc 12 năm học nghệ thuật ở Đức, về Nhật Bản sinh sống.

Bức "Dao giấu sau lưng". Ảnh: The Value

Tác phẩm khắc họa bé gái mặc váy đỏ, không đặt trong bối cảnh nào, gương mặt mang vẻ bất mãn. Hình ảnh con dao không được thể hiện nhưng lại khiến khán giả có cảm giác "đâu đâu cũng có dao", tạo không khí căng thẳng, dường như xung đột có thể bột phát bất kỳ lúc nào. Thủ pháp nghệ thuật này gợi sự tò mò, bí ẩn, khiến tác phẩm độc đáo.

Yoshitomo Nara từng cho biết Dao giấu sau lưng cũng như tất cả tác phẩm khác, đều là tự họa nội tâm của họa sĩ, là cách ông trò chuyện với bản thân. Nghệ sĩ nói: "Khi trò chuyện, tôi thường nhớ về thời bé. Lúc đó, tôi chưa từng đọc cuốn sách nào khó hiểu, cũng chẳng chăm chỉ học hành. Đó là thời tôi được bộc lộ cảm xúc, biểu cảm của mình một cách thuần túy nhất".

Hình ảnh bé gái với đôi mắt sắc lạnh xuất hiện trong nhiều tác phẩm của Yoshitomo Nara. Theo nghệ sĩ, các tác phẩm thể hiện sự đối chọi của ông với chính mình chứ không phải với người khác. Ông cho rằng mỗi con người đều có sự cô độc và nổi loạn.

Phong cách tranh Yoshitomo Nara đơn giản nhưng giàu tính biểu tượng, gợi liên tưởng. Nghệ sĩ muốn kích hoạt trí tưởng tượng của người xem qua các hình ảnh ẩn dụ. Nội dung tranh liên quan mật thiết tới thời thơ ấu của tác giả.

Yoshitomo Nara và một tác phẩm của ông. Ảnh: T Japan

Nghệ sĩ sinh năm 1959 ở tỉnh Aomori - vùng đất lạnh lẽo Nhật Bản - trong gia đình bình thường. Hồi nhỏ, cha mẹ bận đi làm, một mình Yoshitomo Nara tự đi học, tự chơi. Bấy giờ, những câu chuyện về chiến tranh xâm lấn trí óc cậu bé, trong đó có chiến tranh Việt Nam.

Từ nhỏ, Yoshitomo Nara trầm mặc, thường chăm chăm nhìn bầu trời, nói chuyện với chó mèo hoặc tâm sự với cây. Ông không thích nói chuyện, hay lảng tránh người khác, thích viết và vẽ linh tinh lên sách vở.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Yoshitomo Nara học nghệ thuật vài năm ở Nhật Bản rồi sang Đức du học. 12 năm ở châu Âu, ấn tượng sâu đậm nhất đọng lại với họa sĩ là sự cô độc. Ông từng nói: "Khi ở Đức, tôi lại một mình như hồi nhỏ, bầu trời màu xám, rất lạnh. Tôi hầu như không giao tiếp với ai, tôi không thích nói chuyện nhưng suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể nói ra những cảm giác của mình. Cô độc và sự xa cách con người là động lực sáng tác của tôi".

Như Anh (theo The Value, Yicai)