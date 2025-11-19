Tranh của Gustav Klimt lập kỷ lục hơn 236 triệu USD

Mỹ"Chân dung Elisabeth Lederer" của danh họa Gustav Klimt trị giá 236,4 triệu USD (hơn 6.000 tỷ đồng), trở thành tác phẩm nghệ thuật hiện đại đắt nhất mọi thời.

Theo ArtNews, Sotheby's tổ chức phiên đấu giá tại tòa nhà trụ sở Breuer ở New York tối 18/11 (giờ địa phương). Tác phẩm của danh họa Áo Gustav Klimt có mốc khởi điểm 130 triệu USD, mở ra cuộc đối đầu giữa hai người đặt giá qua điện thoại.

Sau 20 phút, bức tranh thuộc về khách hàng đưa ra mức 205 triệu USD. Khi tiếng búa chốt giá vang lên, khán phòng đồng loạt vỗ tay. Bà Helena Newman - chủ tịch mảng Nghệ thuật Ấn tượng và Hiện đại toàn cầu của Sotheby's - cho biết họ đã làm nên lịch sử bởi đây là tác phẩm nghệ thuật đắt nhất đơn vị từng bán. Ngoài con số 205 triệu USD, người mua tranh còn phải trả thêm các khoản thuế phí, nâng tổng mức giá lên 236,4 triệu USD. Đây hiện là kỷ lục đấu giá cao nhất cho một tác phẩm từ thế kỷ 20 đến nay.

Họa sĩ khắc họa chân dung nữ thừa kế gia đình Lederer trong bộ áo choàng Trung Quốc. Ảnh: Sotheby's

Trước đó, vị trí này thuộc về bức Les Femmes d' Alger (Phiên bản O, 1955) của họa sĩ Tây Ban Nha Picasso. Chân dung Elisabeth Lederer (Portrait of Elisabeth Lederer) cũng là tranh có giá trị cao nhất của Gustav Klimt, đắt thứ hai trong lịch sử nghệ thuật (xếp sau Mona Lisa của Leonardo DaVinci).

Theo ArtNews, tác phẩm là đơn đặt hàng từ những nhà bảo trợ giàu có của Klimt - vợ chồng ông bà Serena và August Lederer. Nhân vật chính là con gái 20 tuổi của họ - Elisabeth. Họa sĩ bắt đầu vẽ vào năm 1914 khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, hoàn thành năm 1916. Hai năm sau, ông qua đời. Bức tranh được xem là một trong những sáng tác cuối đời công phu nhất của Gustav Klimt.

Chân dung danh họa Gustav Klimt năm 1902. Ảnh: Österreichische Nationalbibliothek

Trước khi đấu giá, tác phẩm từng lọt vào tay Đức quốc xã, suýt bị thiêu rụi sau một trận hỏa hoạn trong Thế chiến II. Năm 1948, bức họa được trao trả cho ông Erich - anh trai của Elisabeth Lederer. Ông dành gần cả cuộc đời để giữ gìn bức chân dung đến khi bán nó năm 1983 - hai năm trước khi ông qua đời.

Năm 1985, tỷ phú kiêm nhà từ thiện Leonard A. Lauder mua lại tranh, trưng bày tại ngôi nhà trên Đại lộ số 5 ở New York. Không lâu sau, ông cho các phòng trưng bày mượn để triển lãm. Tháng 6, Leonard A. Lauder mất ở tuổi 92. Trò chuyện với CNN, nhà sử học mỹ thuật Emily Braun - cố vấn nghệ thuật của nhà sưu tầm - cho biết bức tranh này là "viên ngọc quý" trong kho tàng của ông Laude.

Gustav Klimt là họa sĩ lớn của nền nghệ thuật Áo. Ông theo trường phái Tượng trưng, là một trong những tên tuổi xuất chúng của phong trào Nghệ thuật mới (Art Nouveau). Các tác phẩm của Klimt thường có nét vẽ gọn ghẽ, bố cục rõ ràng cùng nhiều mảng màu phức tạp. Chủ đề phổ biến của ông là phụ nữ, khai thác vẻ quyến rũ của họ dù trong trang phục kín đáo hay khỏa thân. Một số tác phẩm nổi tiếng như The Kiss, Judith and the Head of Holofernes, Adele Bloch-Bauer I, Danaë, Death and Life.

Klimt có nhiều sáng tác trị giá trăm triệu USD. Năm 2023, bức Dame mit Fächer (Người phụ nữ cầm quạt, 1917-1918) được gõ búa 108,8 triệu USD. Năm 2012, tài phiệt Nga Dmitry Rybolovlev trả 187 triệu USD cho bức Wasserschlangen II (Rắn Nước II) trong một phiên giao dịch cá nhân. Năm 2016, "bà hoàng truyền thông" Oprah Winfrey bán tác phẩm Portrait of Adele Bloch-Bauer II (1912) với giá 150 triệu USD.

Trịnh Lâm (theo ArtNews, Guardian)