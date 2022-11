'The Kiss' - kiệt tác kinh điển của Gustav Klimt

Bức "The Kiss" (Nụ hôn) của danh họa Gustav Klimt từng được in lên đồng 100 euro của Áo.

Artifract - nền tảng NFT ở Phillippines - hôm 26/11 thông báo sẽ quảng bá và bán phiên bản NFT bức The Kiss tại Phillippines. Hoạt động này nằm trong dự án hợp tác với bảo tàng Belvedere, Áo nhằm đưa các tác phẩm nghệ thuật lên nền tảng số. Đại diện Artifract cho biết chọn The Kiss vì đây là kiệt tác kinh điển, được nhiều người yêu thích của Klimt.

Bức họa ra đời khoảng năm 1907 - thời kỳ hoàng kim của Klimt, mô tả khoảnh khắc đôi trai gái đang ôm và trao nhau nụ hôn trên bãi cỏ đầy hoa dại. Chàng trai mặc áo choàng họa tiết hình học và những đường xoáy tinh tế, đội vương miện bằng dây leo. Cô gái mặc váy hoa và đội vương miện kết hoa. Chàng trai không rõ mặt, đang cúi xuống hôn người yêu. Cô gái nhắm mắt, vòng tay lên cổ bạn trai và ngửa đầu đón nhận nụ hôn.

Bức "The Kiss" kích thước 180x180 cm. Ảnh: Belvedere.

Giới chuyên môn cho rằng nhân vật trong tranh là Klimt và nhà thiết kế thời trang Emilie Flöge - bạn gái họa sĩ khi đó, nhưng không có bằng chứng xác minh. Số khác cho rằng nhân vật nữ là người mẫu Red Hilda - từng xuất hiện trong các bức Woman with Feather Boa, Goldfish, Danaë của ông.

Theo Mymodernmet, Klimt vẽ The Kiss khi gặp nhiều khủng hoảng trong sự nghiệp. Các bức tranh trần nhà Đại học Vienna và loạt tác phẩm Philosophy, Medicine, Jurisprudence... của ông bị chỉ trích là khiêu dâm, gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng. Vì vậy, bức họa được xem là sự khẳng định của Klimt về tư tưởng tự do tình dục.

Dù hai nhân vật không khỏa thân, Klimt đã thành công trong việc gợi lên khoảnh khắc khoái cảm nhục dục mãnh liệt, trong một bố cục phẳng và cách điệu rõ nét. Một số tài liệu chứng minh Klimt không kết hôn, có đời sống riêng tư phóng túng. Họa sĩ thể hiện điều đó qua những bức tranh.

Sau khi ông qua đời vào năm 1918, ở tuổi 55, người ta tìm thấy một số tác phẩm có tính chất gợi dục chưa hoàn thành trong xưởng vẽ của ông. Theo Mymodernmet, tình yêu, sự thân mật và tình dục là những chủ đề phổ biến trong tác phẩm của Klimt. Trong bức tranh khảm The Tree of Life của ông, hai nhân vật có nhiều nét tương đồng The Kiss cả về bố cục lẫn thẩm mỹ.

Du khách chiêm ngưỡng bức họa tại bảo tàng Belvedere. Ảnh: Belvedere

Kiệt tác tiêu biểu cho tài năng của họa sĩ. Lấy cảm hứng từ những bức tranh khảm từng thấy trong chuyến du lịch, Klimt đã dát vàng lên tác phẩm, tạo sự lấp lánh, tao nhã. Tranh kết hợp nhiều trường phái nghệ thuật khác nhau. Lá vàng gợi nhớ đến các tác phẩm nghệ thuật Byzantine như tranh khảm trong nhà thờ San Vitale. Bố cục tranh ảnh hưởng của các bản in Nhật Bản. Hoa văn tương phản trên áo choàng của hai nhân vật là đặc trưng của phong trào nghệ thuật và thủ công thời bấy giờ.

Tay nghề điêu luyện của nghệ sĩ được thể hiện trong cách khắc họa nhân vật nữ với hàng mi cong, chiếc mũi thanh tú và đôi tay mềm mại.

Theo Mentalfloss, tác phẩm được trưng bày lần đầu vào năm 1908 với tên Liebespaar, dù chưa hoàn thiện. Bức họa nhanh chóng gây chú ý và được một quan chức Áo mua với giá 25.000 crowns, tương đương 240.000 USD hiện nay.

Áo coi The Kiss là báu vật quốc gia. Bảo tàng Belvedere khẳng định không bao giờ bán tác phẩm. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu được đưa lên sàn đấu giá, The Kiss sẽ lập kỷ lục lịch sử. Trước đó bức Adele Bloch-Bauer I - ít nổi tiếng hơn của họa sĩ - bán được 135 triệu USD vào năm 2006 - cao nhất bấy giờ.

Tháng 11/2003, Ngân hàng Trung ương Áo phát hành đồng 100 euro với mặt trước là Klimt trong xưởng vẽ, mặt sau in hình bức tranh với dòng chữ "Der Kuss". Tác phẩm đứng đầu danh sách 10 bức tranh lãng mạn nhất cho Lễ Tình nhân 2011 do Phòng trưng bày nghệ thuật trực tuyến OverstockArt công bố. Năm 2012, Google chọn The Kiss làm hình ảnh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 150 của Klimt.

Gustav Klimt (1862-1918), là tên tuổi lớn của nghệ thuật Áo. Các tác phẩm của Klimt thường có nét vẽ gọn ghẽ, bố cục rõ ràng và những mảng màu phức tạp. Chủ đề hàng đầu của ông là mô tả hình thể phụ nữ. Một số tác phẩm nổi tiếng là Judith and the Head of Holofernes, Adele Bloch-Bauer I, Danaë, Death and Life...

Hiểu Nhân