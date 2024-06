Tranh cãi xe không được bảo hành sau khi lắp phụ kiện tại đại lý

Cập nhật: 18h ngày 5/6, sau khi bài viết lên trang, đại lý Hyundai Bắc Giang có thêm phản hồi chi tiết hơn như sau: Đại lý này cho rằng việc gương chiếu hậu bên phụ thỉnh thoảng không gập được là lỗi phát sinh sau khi đã tháo bộ camera ban đầu do đại lý lắp. Kỹ thuật đại lý kiểm tra thấy khách có lắp thêm camera 360 từ bên ngoài, không do đại lý thi công, nên xe không được bảo hành. Ngoài ra, đại lý cũng cho rằng, tại Hyundai Bắc Ninh, xe được vệ sinh cụm chi tiết gập gương, đây không phải là công việc được coi là "bảo hành sản phẩm". Trong khi đó, với tình huống của cảm biến áp suất lốp, đại lý cho rằng tìm hiểu được nguyên nhân do khách đi trên cao tốc bị va vào đá, hỏng lốp và có thay lốp bên ngoài. Vì vậy, khi kiểm tra lốp thì thấy cảm biến bị vỡ, la-zăng có vết xước. Đại lý đánh giá đây không phải là lỗi sản phẩm, chi tiết hư hỏng do ngoại lực, nên không bảo hành theo chính sách chung.