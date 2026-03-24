Tranh cãi về việc đối thủ luôn xuất thần trước Alcaraz

Từng phàn nàn về việc các đối thủ luôn chơi xuất thần tại Indian Wells, Carlos Alcaraz vẫn giữ nguyên quan điểm này sau thất bại tại vòng ba Miami Masters trước Sebastian Korda (6-3, 5-7, 6-4), gây ra nhiều tranh luận trong làng banh nỉ.

Thất bại là điều hiếm xảy ra với Alcaraz. Anh chỉ để thua 8 trận trong năm 2025 và hai trận từ đầu 2026. Tuy nhiên, sau mỗi cú sảy chân, một câu hỏi cũ lại được xướng lên, đặc biệt là trong thời gian gần đây: Alcaraz tự thua, hay đối thủ của anh đã chơi quá xuất thần? Với tay vợt số 1 thế giới, câu trả lời luôn rõ ràng và anh ngày càng nhất mực tin vào điều đó: các đối thủ dường như luôn "lột xác" mỗi khi đối đầu anh.

"Đôi khi tôi thấy mệt mỏi vì cảm giác như thể phải đấu với Roger Federer trong mọi trận đấu", Alcaraz từng thốt lên tại Indian Wells sau khi chật vật vượt qua Arthur Rinderknech (6-7 [6], 6-3, 6-2). "Tôi có cảm giác họ đang chơi với phong độ không tưởng. Tôi không biết mình có lầm không, nhưng dường như họ luôn như vậy khi đấu với tôi. Nếu duy trì được trình độ đó trong mọi trận, họ lẽ ra phải có thứ hạng cao hơn nhiều. Đó là điều luôn ám ảnh tâm trí tôi khi thi đấu".

Carlos Alcaraz đỡ bóng trong trận thua Sebastian Korda ở vòng 3 Miami Masters trên sân Hard Rock, Miami Gardens, Florida, Mỹ ngày 22/3/2026. Ảnh: AFP

Những phát biểu này tiếp tục thu hút sự chú ý sau thất bại bất ngờ của anh hôm 23/3 dưới tay Sebastian Korda hạng 36 thế giới ở vòng ba Miami Masters. Sau trận, Alcaraz vẫn bảo lưu quan điểm, xoáy sâu vào màn trình diễn của đối thủ người Mỹ.

"Sebastian phô diễn trình độ khó tin, đã chơi một trận bùng nổ", Alcaraz nhấn mạnh trong cuộc họp báo. "Tôi nghĩ mình đã chơi tốt, nhưng cũng cần phải nhìn sang phía bên kia lưới. Sebastian chơi ở đẳng cấp rất cao. Tôi có cảm giác rằng các đối thủ luôn chơi với tâm thế chẳng có gì để mất khi gặp tôi, vì vậy họ đánh rất thoải mái, tâm lý không bị áp lực. Nhưng giờ tôi đã hiểu các tay vợt sẽ tiếp cận trận đấu thế nào khi đối đầu với mình. Tôi cần phải sẵn sàng, cố gắng không để họ bắt nhịp với trận đấu và đẩy họ vào thế khó hơn nữa".

Dù góc nhìn của Alcaraz đối với những tay vợt vốn thường xuyên nằm trong top 50 thế giới có phần "khắt khe", chủ đề này đang gây chia rẽ ngay giữa các đồng nghiệp.

Rinderknech, người khơi mào cho sự so sánh với Federer, là một trong những tay vợt người Pháp chạm trán Alcaraz nhiều nhất - 6 lần. Dù chưa thể thắng, tay vợt hạng 27 thế giới đã có hai màn trình diễn ấn tượng trước Alcaraz trong hai tháng qua. Tuy nhiên, anh không hoàn toàn đồng tình với phân tích của ngôi sao người Tây Ban Nha.

"Tôi không chắc rằng trận nào cậu ấy cũng phải gặp những đối thủ đánh như Federer", Rinderknech giải thích tại Miami đầu tuần trước. "Nếu đúng vậy, Alcaraz đã không thắng nhiều trận như cách cậu ấy vẫn làm. Khi bạn thấy cậu ấy hủy diệt đối thủ trong phần lớn thời gian, nếu ai cũng chơi như Federer, tôi nghĩ cậu ấy sẽ khốn đốn hơn nhiều. Chuyện này cũng như các đội ở Ligue 1 khi đối đầu PSG vậy, đó luôn là trận cầu của năm với họ. Và thỉnh thoảng, một vài đội sẽ chơi một trận để đời, vượt trên cả trình độ thực tế của mình".

Korda chia sẻ quan điểm này. Dù đã có màn trình diễn đỉnh cao trên sân Trung tâm Miami với những cú đánh cực nặng khiến Alcaraz lúng túng, tay vợt người Mỹ cũng thừa nhận anh đã phải vật lộn với áp lực tâm lý ở thời điểm quyết định - mất break-point quan trọng lúc cầm giao bóng kết thúc trận đấu ở set hai.

Korda trong trận thắng Alcaraz ở vòng 3 Miami Masters trên sân Hard Rock, Miami Gardens, Florida, Mỹ ngày 22/3/2026. Ảnh: Reuters

"Kết liễu trận đấu trước Alcaraz khó gấp đôi bình thường", Korda khẳng định. "Bạn cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy trong những thời điểm then chốt, đó là lúc cậu ấy chơi thứ tennis hay nhất. Thú thực, trước trận tôi còn không biết đến chuyện mình chưa bao giờ đối đầu với một số 1 thế giới. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là thứ hạng. Suốt cả trận, tất cả những gì tôi muốn là tập trung vào phần sân của mình và tin vào bản thân".

Ngược lại, Giovanni Mpetshi Perricard, người từng thách thức Alcaraz tại ATP 500 Bắc Kinh cuối năm 2024, thuộc nhóm ủng hộ quan điểm của tay vợt Tây Ban Nha.

"Alcaraz hoàn toàn có lý", tay vợt hiện đứng thứ 59 thế giới nói. "Góc nhìn của chúng tôi là mình chẳng có gì để mất. Áp lực thuộc về phía cậu ấy nhiều hơn. Nếu chúng tôi không dám thử điều gì đó đột phá, chúng tôi chắc chắn sẽ thua".

Theo Perricard, những đối thủ của Alcaraz bước vào trận với một tâm thế khác và không có giới hạn nào cả. Nhưng sẽ rất khó cho tay vợt Tây Ban Nha để giữ được tâm lý như thế khi đối đầu một đối thủ cùng đẳng cấp hoặc kém hơn trên lý thuyết.

"Sẽ dễ hơn nhiều nếu lúc nào cũng duy trì được trạng thái hưng phấn đó. Nhưng thực tế là khi nhìn vào bảng xếp hạng, bạn biết đối thủ là ai. Kỹ năng kiểm soát áp lực chính là một phần của tennis. Những người giỏi nhất như Alcaraz vẫn biết cách thắng khi chịu áp lực lớn ngay cả khi họ chơi không tốt. Vậy nên, chúng tôi cần học tập khía cạnh đó", Perricard kết luận.

Hoàng Thông tổng hợp