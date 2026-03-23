Alcaraz thua sốc ở Miami Mở rộng

MỹTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz bị loại ở vòng ba Miami Mở rộng, khi thua Sebastian Korda 3-6, 7-5, 4-6.

Sau khi không thể khép lại trận đấu khi dẫn 5-4 ở set hai và để thua liền năm game trong lúc Alcaraz vùng lên mạnh mẽ, Korda đã lấy lại sự tập trung ấn tượng để thắng sốc sau 2 giờ 19 phút.

Tay vợt số 36 thế giới Korda là người có thứ bậc thấp nhất đánh bại Alcaraz kể từ khi David Goffin (số 55) gây sốc trước tay vợt Tây Ban Nha ở vòng hai Miami Mở rộng năm ngoái. Sau khởi đầu hoàn hảo với 16 trận toàn thắng trong năm 2026, Alcaraz giờ đã thua hai trong ba trận gần nhất, bao gồm thất bại ở bán kết trước Daniil Medvedev tại Indian Wells hồi giữa tháng.

Alcaraz (trái) bắt tay chúc mừng Korda sau trận vòng ba Miami Mở rộng, trên sân Hard Rock, Miami, Florida, Mỹ hôm 22/3. Ảnh: Reuters

Korda giờ sẽ hướng tới việc cân bằng thành tích tốt nhất tại Miami, nơi anh từng vào tứ kết các năm 2021 và 2025. Để làm được điều đó, anh cần vượt qua hạt giống số 14 Karen Khachanov hoặc tay vợt vượt qua vòng loại 20 tuổi Martin Landaluce ở vòng bốn.

Sau khi phải nghỉ thi đấu hai tháng rưỡi năm ngoái vì chấn thương ở xương ống chân phải và rơi xuống số 86 thế giới, Korda đã cho thấy anh nguy hiểm thế nào khi đạt thể trạng tốt nhất. Cựu số 15 thế giới và chủ nhân ba danh hiệu ATP Tour có một set mở màn đầy điềm tĩnh, với tỷ lệ giao bóng một thành công 75% và 5 cú ace.

Có những thời điểm Alcaraz gần như không có lời giải trước lối chơi mạnh mẽ của đối thủ Mỹ, nhưng tay vợt Tây Ban Nha kịp trở lại ở cuối set hai. Sức ép từ Alcaraz khiến Korda mắc ba lỗi đánh trái tay không đáng có khi đang giao bóng để thắng trận ở tỷ số 5-4.

Đó là một phần trong chuỗi năm game liên tiếp của Alcaraz để thắng ngược 7-5 ở set hai và kéo trận đấu vào set quyết định. Nhưng Korda đã thiết lập lại thế trận với sự bình tĩnh, tìm lại những cú đánh gọn gàng và uy lực để kết thúc trận đấu. Với chiến thắng này, anh nâng thành tích đối đầu với Alcaraz lên 2 thắng - 4 thua. Korda trở thành người Mỹ thứ sáu đánh bại một tay vợt số 1 thế giới kể từ năm 2015.

"Đó là một hành trình tự nhìn lại bản thân rất nhiều", Korda nói thêm. "Tôi đã trải qua nhiều thứ. Tôi đã đối đầu với nhiều tay vợt giỏi nhưng không phải lúc nào cũng làm được điều mình muốn. Tôi cảm thấy khi gặp các tay vợt hàng đầu, tôi thường đánh quá tay và cố làm quá nhiều. Mục tiêu hôm nay chỉ là chơi ở mức trung bình, không cố làm quá, và điều đó đã hiệu quả".

Alcaraz chỉ đạt tỷ lệ giao bóng một 60% trong trận này. Tệ hơn, anh thường xuyên phải hứng chịu những cú trả giao bóng hai mạnh mẽ và hiểm hóc từ đối thủ. Với bộ chân cực tốt, Korda xử lý dễ dàng và liên tục đẩy Alcaraz vào thế bị động trong các game giao bóng.

Như thường lệ, Alcaraz vẫn tạo ra nhiều khoảnh khắc đẳng cấp, như cú lốp topspin thuận tay khi đang chạy khiến khán giả phấn khích, cú trái chéo sân trong thế khó, hay pha lốp tinh tế sau cú trả giao bóng ngắn buộc Korda phải chạy hết tốc lực. Nhưng chừng đó là không đủ trong ngày đối thủ chơi thứ tennis ở đẳng cấp cao hơn Alcaraz tưởng tượng.

"Có lẽ tôi sẽ trở về nhà, điều mà tôi đang rất mong đợi", Alcaraz nói sau trận. "Dành vài ngày thư giãn với gia đình và bạn bè. Sau đó tôi phải nhanh chóng trở lại guồng quay, trở lại sân tập. Mùa sân đất nện đã cận kề. Có rất nhiều giải đấu lớn mà tôi rất háo hức được thi đấu. Lúc này, tôi chỉ muốn nghỉ vài ngày để làm mới tinh thần, nạp lại năng lượng".

Alcaraz đã vô địch hai giải đầu năm, bao gồm Australia Mở rộng để trở thành tay vợt trẻ nhất hoàn tất Career Grand Slam, sau đó là danh hiệu tại Qatar Mở rộng.

Tuy nhiên, kể từ đó anh chỉ đạt 5 thắng - 2 thua, với thất bại ở bán kết Indian Wells và trận thua tại Miami. Điểm tích cực là anh sẽ có thêm một tuần nghỉ trước khi bước vào mùa sân đất nện, khởi đầu tại Monte Carlo vào đầu tháng Tư.

Vy Anh