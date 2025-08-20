Tranh cãi phân bổ tiền thưởng Cincinnati Mở rộng

MỹChênh lệch lớn giữa tiền thưởng nhà vô địch đơn nam và đơn nữ Cincinnati Mở rộng khiến ban tổ chức nhận nhiều chỉ trích.

Carlos Alcaraz bỏ túi 1.124.380 USD cho chức vô địch đơn nam, nhiều hơn gần 400.000 USD so với Iga Swiatek. Trong những mùa trước, tiền thưởng của nhà vô địch đơn nam thậm chí còn lớn hơn gấp đôi so với đơn nữ. Năm 2024, Jannik Sinner và Aryna Sabalenka lần lượt nhận 1.049.460 USD và 523.485 USD.

Điều tương tự được nhìn thấy ở vị trí á quân. Năm nay, Jannik Sinner cầm về nhà 597.890 USD, trong khi con số của đồng hương Italy Jasmine Paolini là 391.600.

Sinner (trái) và Alcaraz trên bục nhận giải Cincinnati Mở rộng 2025, trên sân Trung tâm ở Ohio, Mỹ hôm 18/8. Ảnh: Reuters

So với những năm trước, quỹ thưởng Cincinnati Mở rộng 2025 tiếp tục được cải thiện, trong đó tỷ lệ tăng cho các tay vợt nam là 35,29%, còn các tay vợt nữ là 60,43%. Với những người chiến thắng, tỷ lệ tăng khoảng 44%. Nhìn chung, sự chênh lệch tiền thưởng giữa nội dung đơn nam và đơn nữ giảm đi, song khoảng cách vẫn khá lớn, nhất là khi phần thưởng ở các giải Grand Slam đã tương đồng.

"Chúng tôi xứng đáng nhận thưởng bằng các tay vợt nam", tay vợt nữ số một thế giới Sabalenka nói. "Thật không công bằng, từ góc độ truyền hình, bán vé và mọi thứ. Phụ nữ xứng đáng được đánh giá cao như đàn ông. Đúng là họ khỏe hơn về thể chất, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không làm việc chăm chỉ và vất vả như họ".

Tổng tiền thưởng trong mùa giải ATP Tour rơi vào khoảng 9,2 triệu USD, gần gấp đôi so với hệ thống WTA, với quỹ thưởng của một mùa khoảng 5,2 triệu USD.

Tại Mỹ Mở rộng tới đây, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận mỗi người 5 triệu USD trong tổng quỹ thưởng kỷ lục 90 triệu USD. Ngoài việc gia tăng tiền thưởng, ban tổ chức giải Grand Slam cuối cùng trong năm còn bỏ ra 5 triệu USD hỗ trợ chi phí di chuyển, ăn ở và dịch vụ khác cho tay vợt.

