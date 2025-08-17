Cincinnati Mở rộng và cuộc đua trở thành Grand Slam

MỹViệc nâng cấp quy mô về mọi khía cạnh tổ chức cho thấy tham vọng trở thành Grand Slam thứ năm trong mùa giải của Cincinnati Mở rộng.

Sân Trung tâm tại Cincinnati Mở rộng nhìn từ trên cao. Ảnh: ATP

Bốn giải Grand Slam là những sự kiện danh giá nhất trong năm của làng quần vợt, nhưng không vì thế mà Australia Mở rộng, Roland Garros, Wimbledon và Mỹ Mở rộng ngừng phát triển. Tất cả đều nhìn "đối thủ", so kè nhau. Một cuộc cạnh tranh trong tĩnh lặng nhưng khốc liệt để trở thành Grand Slam tốt nhất – một danh hiệu không chính thức.

Suốt hàng thập kỷ qua, các giải major quần vợt tăng phi mã quỹ thưởng, không ngừng đổ tiền cải thiện cơ sở vật chất, mở thêm dịch vụ cho tay vợt, HLV, nhân viên và khán giả. Không kể Wimbledon đang xin phép nâng cấp All England Club, hướng đến mục tiêu trở giải đấu diễn ra trong ba tuần lễ đúng nghĩa như ba "người bạn đồng cấp" khác, các Grand Slam còn lại đã đưa vòng loại ở các nội dung tranh tài về tổ hợp chính để kéo dài thời gian sự kiện nhằm tăng doanh thu bán vé và tối đa hóa lợi nhuận.

Đó không phải cuộc đua duy nhất giữa những nhà tổ chức trong làng quần vợt. Indian Wells, nơi đăng cai BNP Paribas Open, từ lâu đã nắm giữ vị thế "Grand Slam thứ năm" – danh xưng không chính thức nhưng được thèm khát bậc nhất hiện nay, chí ít là kể từ lúc giải được chuyển đến tổ hợp Indian Wells Tennis Garden năm 2000. Diễn ra ngay sau sự kiện Masters 1000 đầu tiên trong năm là Miami Mở rộng. Dù tính chất và quy mô tổ chức gần tương tự, sức hút của giải này dường như đang giảm dần.

Giải Masters 1000 thứ ba và cuối cùng trên đất Mỹ là Cincinnati Mở rộng. Năm nay, các tay vợt lần đầu được trải nghiệm trọn vẹn các tiện nghi tổ hợp Lindner Family Tennis Center sau khi hoàn tất quá trình nâng cấp từ năm ngoái, với tổng kinh phí 260 triệu USD. Thực tế sự kiện này diễn ra ở thành phố Mason, nằm phía Tây Nam bang Ohio, cách Cincinnati khoảng 30 phút lái xe về hướng Bắc.

Bên trong tổ hợp quần vợt hiện đại bậc nhất thế giới chứa nhiều công trình lớn: một tòa nhà chính rộng hơn 5.200 mét vuông (m2) - nơi từng là khu đất bỏ hoang để bãi đỗ xe và lối đi bộ, một nhà thi đấu ngoài trời rộng gần 1.500 m2, một trung tâm quần vợt với sáu sân đấu trong nhà - có diện tích khoảng 5.000 m2, và hơn 1.900 m2 cho một trung tâm điều hành.

Tổ hợp sân đấu tại Cincinnati Mở rộng, nhìn từ trên cao. Ảnh: CO

"Khi mới đến đây, tôi tự hỏi kiểu: ‘Điều gì đã xảy ra thế nào? Tôi đang ở đâu?’. Tôi nhanh chóng cảm thấy dễ chịu với những cảm nhận thoải mái hơn hẳn so với địa điểm cũ", tay vợt nữ số một thế giới Aryna Sabalenka nói ở buổi họp báo trước thềm Cincinnati Mở rộng năm nay. "Ngày trước, chúng tôi thường chen chúc nhau dùng các dịch vụ trong những ngày đầu tiên, vì lúc đó số lượng tay vợt nhiều nhất. Nhưng giờ đã khác. Tôi thấy giải đấu đã hoàn toàn thay đổi".

Sau khi hoàn tất công cuộc tái thiết, Lindner Family Tennis Center có thêm 13 sân mới, gồm một sân với sức chứa 2.300 chỗ ngồi. Khuôn viên chung cũng được mở rộng từ 81.000 lên 162.000 m2. Tô điểm cho tổ hợp là những bãi cỏ và hàng hoa lá trải dài, được rợp bóng bởi hàng nghìn cây xanh, trong đó hơn 2.000 cây non và cây bụi đã bén rễ và sẽ phát triển trong những năm tới, qua đó biến nơi đây thành một công viên chứa sân tennis.

Điểm nhấn khác về bộ mặt mới của tổ hợp là lớp nhựa đường đen đặc, được ví như lò nướng ngay dưới chân trong những ngày hè oi bức ở miền Nam Ohio, bị loại bỏ, nhường chỗ cho lớp cỏ và sỏi, đá trang trí. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở vật chất bên trong, như toà nhà chính – nơi có thể được sử dụng làm nhà hàng, sẽ mở cửa quanh năm phục vụ cư dân địa phương và khách du lịch.

"Tôi tưởng như mình đang thi đấu ở giải Grand Slam thứ năm", nhà vô địch Roland Garros 2017 Jelena Ostapenko nói. "Họ cải tạo và thực hiện những thay đổi này chỉ trong một năm à? Thật không thể tin nổi".

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Hồi đầu tuần, hệ thống điện tại tổ hợp gặp sự cố khiến công nghệ trọng tài dây điện tử và tín hiệu truyền hình ngừng hoạt động, làm gián đoạn ngày thi đấu. Chưa hết, trong trận Jannik Sinner thắng Gabriel Diallo ở vòng ba, chuông báo cháy giả vang lên khiến cả hai tay vợt chịu không ít phiền toái. Ngoài ra, việc tổ hợp mới nâng cấp nhưng không sân nào có mái che cũng làm giảm sự hài lòng từ phía khán giả khi đến sân vào hôm trời mưa.

Và đó vẫn chưa phải những điểm trừ duy nhất của Cincinnati Mở rộng trong cuộc ganh đua trở thành Grand Slam. Xét về tiền thưởng, Indian Wells được đánh giá cao hơn theo hai hướng: mức thưởng và sự công bằng. Tại Cincinnati, nhà vô địch đơn nữ nhận 752.275 USD, ít hơn so với con số 1,1 triệu USD được trao cho nhà vô địch đơn nam. Sự chênh lệch này rút ngắn đáng kể ở Indian Wells, khi Mirra Andreeva và Jack Draper lần lượt bỏ túi 1,1 và 1,2 triệu USD.

Jannik Sinner nâng cao danh hiệu cho nhà vô địch đơn nam năm ngoái. Ảnh: ATP

Xét về sức hút, Indian Wells cũng nhỉnh hơn Cincinnati, một phần bởi truyền thống và vị trí địa lý tốt hơn. Theo thống kê, hơn 500.000 người hâm mộ đã đến theo dõi giải đấu hồi tháng Ba tại California, nơi cách Los Angeles khoảng 160 km và gần khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Palm Springs. Trong khi đó, Cincinnati Mở rộng, được đặt ở thành phố Mason với dân số hơn 30.000 người, dự kiến đón tiếp khoảng 300.000 khán giả trong năm nay.

Nếu có giải đấu nào khiến những người điều hành Indian Wells Masters phải dè chừng, đó phải là Rome Masters. Đầu năm, Liên đoàn Quần vợt và Padel Italy (FITP) đã đệ trình hồ sơ, kèm lời đề nghị lên tới 591 triệu USD để "mua lại" suất của Madrid Mở rộng trong lịch trình thi đấu. Nước đi táo bạo này nhằm loại bỏ sự kiện Masters 1000 tại Tây Ban Nha, từ đó kéo dài Rome Masters thành sự kiện ba tuần. Cùng kế hoạch nâng cấp toàn diện tổ hợp Foro Italico, FITP hướng đến mục tiêu tối thượng là biến sự kiện tại Italy thành Grand Slam.

Trong bản dự thảo này, FITP sẽ bỏ ra 67 triệu USD để cải tạo sân đấu chính, gồm lắp đặt mái che di động – dự kiến hoàn thành năm 2028, và bổ sung 2.000 ghế cho khán giả, nâng sức chứa lên 12.500 chỗ ngồi. Rome Masters năm nay cũng đưa vào sử dụng ba sân mới, góp phần mở rộng quy mô của Foro Italico từ 12 lên 20 héc-ta.

"Liệu còn nơi nào trong thế giới này tồn tại sự độc quyền kéo dài tới hơn 100 năm như các giải Grand Slam", Chủ tịch FITP Angelo Binaghi nói trong ngày Rome Masters 2025 kết thúc. "Tại sao mãi chỉ có bốn giải và luôn là những sự kiện đó? Điều này hoàn toàn không công bằng và khiến quần vợt chẳng thể phát triển".

Dĩ nhiên còn vô số rào cản phía trước Rome Masters cũng như Indian Masters, song tham vọng lớn của những sự kiện Masters 1000 không chỉ giúp nâng tầm chính giải đấu, mà còn mang tới lợi ích cho ATP và WTA – những tổ chức cũng đang trong cuộc đua giành quyền lực với bốn giải Grand Slam.

Vy Anh