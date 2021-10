Tranh cãi nguyên nhân sụt lún kè bảo vệ phố cổ Hội An

Quảng NamChủ đầu tư dự án cho rằng kè bảo vệ phố cổ Hội An sụt lún do xe tải trọng lớn đi qua, nhưng chính quyền phản bác.

Tại cuộc họp báo chiều 6/10, ông Huỳnh Xuân Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư dự án tuyến kè bảo vệ phố cổ Hội An trên đường Bạch Đằng, cho biết cứ rạng sáng xe tải trọng rất lớn đi qua đoạn bờ kè để vào chợ Hội An. Xe tải đi qua làm gãy cống trước số nhà 11 đường Bạch Đằng, hở mí tiếp giáp, trôi cát ra ngoài sông gây sụt lún.

Qua khảo sát, đoạn bờ kè 80 m bị sụt lún có 8 ống thoát nước nhà dân đi ra sông Hoài. Việc này làm thủng bao địa kỹ thuật, khiến cát trôi ra sông. "Kè xây dựng dạng tường đứng bằng bê tông cốt thép vẫn đảm bảo, chỉ có sụt lún hành lang đi bộ trên đỉnh kè, bờ kè an toàn", ông Sơn nói.

Để khắc phục sụt lún, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị UBND TP Hội An rút hết các ống thoát nước, bịt kín lỗ ống và cấm không để ôtô chạy trên hành lang đi bộ, vì chỉ thiết kế cho người đi bộ.

Điểm sụt lún dài 7 m, rộng 3 m trước số nhà 11, đường Bạch Đằng. Ảnh: Đắc Thành

Ngày 7/10, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, đã phản bác ý kiến kè sụt lún "do xe tải trọng lớn chạy qua". "Vì phố cổ cấm ôtô lưu thông nên đoạn đường này không có ôtô nào đi qua. Công an đã trích xuất camera, cho thấy không hề có chuyện xe tải đi vào đường cấm", ông Nghĩ nói và cho biết Công an TP Hội An đã có văn bản yêu cầu ông Sơn giải trình về ý kiến trên.

Chủ tịch TP Hội An, ông Nguyễn Văn Sơn, cũng phản bác ý kiến xe tải đi vào dẫn đến sụt lún bờ kè sông Hoài. "Điểm sụt lún nằm sau dãy nhà cổ. Đây là tuyến phố đi bộ, tổ chức chợ đêm, không có ôtô vào", ông Sơn khẳng định.

Đề cập nguyên nhân sụt lún, ông Sơn cho rằng quá trình thi công có các cống đi qua tuyến kè, nhưng bịt lỗ không kỹ. Lâu ngày, lỗ bục lớn, gặp nước làm cát trôi ra dẫn đến sụt lún.

Theo lãnh đạo TP Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho thành phố mời tư vấn, cùng cơ quan chức năng khảo sát tìm nguyên nhân sụt lún và đề xuất giải pháp khắc phục lâu dài. Toàn tuyến kè bị sụt nhiều điểm, trong đó điểm trước số nhà 11 đường Bạch Đằng là nặng nhất.

Một người dân sống bên cạnh số nhà 11 đường Bạch Đằng cũng cho rằng không có chuyện xe tải đi vào đường này, thỉnh thoảng chỉ có xe ba bánh chở hàng nặng hơn tạ đi qua để ra vào chợ. "Khu vực tuyến kè nằm trong khuôn viên chợ Hội An nên Ban quản lý chợ không cho bất cứ xe tải nào ra vào đoạn đường này", người này nói và cho hay trước đây khi thi công, người dân bắc một số ống nhựa đi qua kè để dẫn nước thải từ trong nhà ra sông.

Kè hơn 100 tỷ đồng sụt lún 'do xe tải chạy qua' Tuyến kè bảo vệ phố cổ Hội An bị sụt lún. Video: Đắc Thành

Trước đó ngày 12/9, hoàn lưu bão Côn Sơn gây mưa lớn, đoạn kè trước nhà số 11 đường Bạch Đằng, phường Minh An, cách chợ Hội An một dãy nhà, bị sụt. Ban đầu chỉ có một điểm nhỏ, sau đó nước sông Hoài dâng lên, đánh mạnh vào bờ kè khiến vệt sụt lún lan rộng dài khoảng 7 m, rộng 3 m, sâu 1m.

Hàng trăm viên gạch bị bong tróc. Hàm ếch khoét sâu, cách móng nhà người dân khoảng 2 m. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền căng dây làm rào chắn, sau đó dùng bao cát lấp điểm sụt lún.

Dự án kè bảo vệ đô thị cổ Hội An, từ chùa Cầu đến phường Cẩm Nam dài 780 m, khởi công giữa tháng 11/2015. Công trình có nhiều hạng mục, gồm kè bê tông cốt thép dự ứng lực, nạo vét lòng sông, cải tạo vỉa hè, thoát nước, thảm tăng cường mặt đường cũ, làm lại cảnh quan môi trường và hệ thống điện chiếu sáng... Tổng mức đầu tư dự án hơn 135 tỷ đồng, sau đó Sở Tài chính Quảng Nam thẩm định, mức đầu tư giảm còn gần 68 tỷ đồng.

Cuối tháng 3/2017, công trình khánh thành và trở thành tuyến phố đi bộ, góp phần bảo vệ phố cổ và tạo mỹ quan cho Hội An. Thời điểm chưa có Covid-19, tuyến phố này mỗi ngày có hàng nghìn du khách đi bộ tham quan thành phố.

Đắc Thành