Kè hơn 100 tỷ đồng sụt lún

Quảng NamTuyến kè đường Bạch Đằng, bên sông Hoài, phục vụ du khách đi bộ tham quan phố cổ Hội An bị sụt lún dài 7 m, rộng 3 m sau 4 năm khánh thành.

Điểm sụt lún nằm trước số nhà 11, đường Bạch Đằng, phường Minh An, cách chợ Hội An một dãy nhà, sát cầu Cẩm Nam. Hàng trăm viên gạch bị bong tróc. Hàm ếch khoét sâu, cách móng nhà người dân khoảng 2 m. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền dùng bốn chiếc ghế sắt và căng dây làm rào chắn.

Ngoài điểm sụt lún này, trên toàn tuyến kè 780 m ghi nhận gần 10 điểm lún từ 2 đến 5 m. Lớp gạch không bằng phẳng, nằm vênh nhau tạo thành vũng, sau một cơn mưa nước ứ đọng.

Phố đi bộ ở Hội An bị sụt lún Sụt lún trên đường Bạch Đằng. Video: Đắc Thành

Các điểm sụt lún thuộc dự án kè bảo vệ đô thị cổ Hội An, kéo dài từ chùa Cầu đến phường Cẩm Nam, khởi công giữa tháng 11/2015. Công trình gồm nhiều hạng mục, gồm kè bê tông cốt thép dự ứng lực, nạo vét lòng sông, cải tạo vỉa hè, thoát nước, thảm tăng cường mặt đường cũ, làm lại cảnh quan môi trường và hệ thống điện chiếu sáng...

Tổng mức đầu tư dự án hơn 135 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương từ chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu hơn 80 tỷ đồng, phần còn lại là của ngân sách địa phương.

Cuối tháng 3/2017, công trình hoàn thành và trở thành tuyến phố đi bộ, góp phần bảo vệ phố cổ và tạo mỹ quan cho Hội An. Thời điểm chưa có Covid-19, tuyến phố này mỗi ngày có hàng nghìn du khách đi bộ tham quan thành phố.

Tuyến kè sau bốn năm sử dụng bị sụt lún được xây. Ảnh: Đắc Thành

Bà Đỗ Thị Lạc, chủ căn nhà số 9, đường Bạch Đằng gần điểm sụt lún, cho rằng bão Côn Sơn kèm mưa lớn gây sụt lún. Ban đầu một điểm nhỏ, sau đó nước sông Hoài dâng lên, đánh mạnh vào bờ thì vết sụt lan rộng.

Đoạn đường này du khách thường đi bộ vào chợ hoặc ngược lên chùa Cầu. "Hết Covid-19, du khách đến Hội An mà rào chắn thế kia thì các hộ dân kinh doanh trên đoạn đường này sẽ bị ảnh hưởng", bà Lạc nói, mong muốn chính quyền sớm khắc phục.

Mùa mưa lũ cuối năm 2020, đoạn kè bị sụt lún khoảng 3 m, rộng 4 m, trước chợ Hội An, sau đó đã được sửa.

Nhiều điểm bờ kè dành cho người đi bộ trên đường Bạch Đằng bị lún. Ảnh: Đắc Thành

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch TP Hội An, cho rằng sụt lún do đường cống thoát nước và kè lớp trên không ăn khớp, khiến cát bên trong bị rút ra ngoài. Vị trí sụt ảnh hưởng đến nhà dân nên sau khi cơ quan chuyên môn khảo sát, thành phố sẽ chỉ định thầu thi công khẩn cấp, kinh phí dự kiến gần một tỷ đồng.

Chủ đầu tư công trình, ông Huỳnh Xuân Sơn, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, cho biết đã cử cán bộ tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục sụt lún.

Đắc Thành