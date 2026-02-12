Tranh cãi chi phí tăng vì dân du mục số khắp thế giới đổ về Đà Nẵng

Sự hiện diện của cộng đồng khách quốc tế vừa du lịch vừa làm việc từ xa đang tạo ra sự chênh lệch mức sống và gây tranh cãi về lợi ích kinh tế tại Đà Nẵng.

"Trong video này tôi sẽ cho bạn thấy vì sao tôi cho rằng Đà Nẵng là thành phố tốt nhất cho dân du mục số", Joose the Nomad, blogger nổi tiếng, nói với hơn 80.000 người theo dõi trên YouTube.

Sau lời giới thiệu, anh chuyển sang cảnh flycam toàn bờ biển Đà Nẵng với các tòa nhà cao tầng, rồi dừng lại ở khoảnh khắc anh cởi trần chạy bộ trên cát. Tuy nhiên, hình ảnh trong video của Joose không nhận được sự đồng tình từ tất cả.

"Anh ta chỉ quay bãi biển, phòng gym và vài món ăn phục vụ người phương Tây, không thực sự đại diện cho thành phố", Xuân Thảo, 38 tuổi, đến từ Huế, chia sẻ với Joshua Zukas, tác giả bài viết về vấn đề dân du mục số đổ đến Đà Nẵng có làm giá thuê nhà tăng trên Business Insider.

Thảo làm phiên dịch tiếng Anh và có trải nghiệm rất khác so với phiên bản Đà Nẵng rực nắng trong video. Với cô, thành phố này đang đối mặt thực tế giá thuê nhà tăng nhanh, chi phí sinh hoạt vượt xa thu nhập của người lao động địa phương.

Khoảng cách giữa góc nhìn của một du khách quốc tế và người dân bản địa phản ánh câu hỏi gây tranh cãi tại Đà Nẵng hiện nay: ai là người hưởng lợi khi thành phố trở thành điểm đến mới của dân làm việc từ xa?

Dân du mục số tại Đà Nẵng. Ảnh: BI

Đà Nẵng từng được New York Times gọi là "Miami của Việt Nam" trong danh sách 52 điểm đến năm 2019. Đến năm 2026, Việt Nam tiếp tục xuất hiện trong danh sách này khi sự chú ý quốc tế dành cho Đà Nẵng ngày càng tăng.

Joshua, nhà báo của Business Insider đến thành phố để tìm hiểu liệu Đà Nẵng có đang đi theo con đường của Chiang Mai (Thái Lan) hay Bali (Indonesia) - những nơi dân du mục số đổ về đông, kéo theo giá sinh hoạt tăng, ùn tắc và quá trình đô thị hóa.

Nomads.com, cộng đồng trực tuyến gần 40.000 thành viên, xếp Đà Nẵng là điểm nóng du mục số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á năm 2025. Phần lớn du khách quốc tế có thể xin e-visa ba tháng trực tuyến khá dễ dàng.

Trong khi đó, với Xuân Thảo, Đà Nẵng không còn là lựa chọn cân bằng như kỳ vọng. Cô chuyển đến đây đầu năm 2025, bỏ qua TP HCM - nơi nhiều cơ hội nhưng áp lực và giao thông quá tải. Huế yên bình hơn, song lại thiếu cơ hội tìm việc làm tốt.

Thảo hy vọng Đà Nẵng sẽ giúp cô cân bằng công việc và cuộc sống, cho đến khi đối mặt chi phí sinh hoạt.

Trước khi làm việc từ xa, cô từng nhận được lời mời làm trực tiếp cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế với mức lương khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng căn hộ studio cô thuê đã chiếm hơn một nửa thu nhập.

"Nếu muốn căn hộ có phòng ngủ riêng, tôi phải trả ít nhất 12 triệu. Làm sao tôi kham nổi?", cô nói.

Sau vài tháng ở trung tâm, chủ nhà tăng giá khiến Thảo chuyển xuống Hội An, cách khoảng 30 km về phía nam, nơi tiền thuê rẻ hơn khoảng 30%.

Trái lại, với nhiều dân du mục số hưởng lương quốc tế, mức thuê 12 triệu đồng mỗi tháng lại được xem như món hời. Thảo cho rằng một phần nguyên nhân giá tăng đến từ việc chủ nhà kỳ vọng người nước ngoài sẵn sàng trả cao hơn.

Cách cầu Rồng gần 10 km, Hana's Coworking, không gian làm việc chung mới, đang trở thành điểm hẹn của cộng đồng du mục số. Joshua phải đi qua tầng một bụi bặm, tiếng ồn công trình để lên khu vực yên tĩnh phía trên, nơi các freelancer quốc tế ngồi làm việc bên cửa sổ nhìn ra hàng dừa.

"Phòng này giờ đã kín chỗ, nên tôi đang mở rộng thêm một tầng nữa", Hana Nguyễn, nhà sáng lập, nói.

Sau đại dịch, Hana bắt đầu giao lưu với dân làm việc từ xa và tận dụng một tầng khách sạn bỏ trống để mở coworking. Ý tưởng nhanh chóng thành công, gia đình cô cải tạo nhà thành văn phòng phục vụ cộng đồng này.

Hana cho rằng sự hiện diện của dân du mục số mang lại lợi ích cho thành phố, tạo thêm việc làm khi nhiều người nước ngoài thuê người Việt làm thiết kế, dịch thuật, trợ lý.

Markos Korvesis, người thường xuyên tham gia các sự kiện du mục số, cho biết nhiều căn hộ quanh nơi ông sống đã chuyển thành Airbnb với giá lên tới 100 USD mỗi đêm.

Theo dữ liệu AirDNA, từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2025, số lượng căn hộ Airbnb và Vrbo tại Đà Nẵng tăng 43,8%. Dù giá thuê trung bình đã giảm so với đỉnh năm 2023, mức hiện tại vẫn cao hơn 17,6% so với năm 2022.

Do Việt Nam chưa có visa du mục số chính thức, chính quyền khó thống kê chính xác số người nước ngoài làm việc từ xa. Tuy nhiên, nhóm này chỉ chiếm phần nhỏ trong hàng triệu lượt khách mỗi năm. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, năm 2025 thành phố đón 7,6 triệu lượt khách quốc tế.

Nhà nghiên cứu Daniel Schlagwein đến từ Đại học Sydney nhận định du mục số có thể góp phần vào quá trình khiến mọi thứ trở nên mất cân bằng, tương tự những gì từng xảy ra ở Medellín, Bồ Đào Nha hay các thành phố châu Âu.

Tsering Yangzom chụp ảnh bên cầu Rồng, Đà Nẵng. Ảnh: BI

Tuy vậy, tại Chiang Mai (Thái Lan), ông ghi nhận nhiều người địa phương lại ưa nhóm du khách này. "Họ ở lâu hơn, chi tiêu rộng hơn và không gây quá tải như khách tour đại trà hay dân du lịch bụi", ông nói.

Với Tsering Yangzom, 37 tuổi, từng dạy yoga online ở châu Á và Âu, Đà Nẵng có sự pha trộn vừa đủ giữa dân du mục số, khách du lịch và người địa phương.

Hiện tại, Đà Nẵng vẫn được xem là thành phố giữ được trạng thái cân bằng. Nhưng Bali cũng từng như vậy trước khi trở thành ví dụ điển hình về mặt trái của làn sóng du mục số.

"Ban đầu tôi phản đối, nhưng giờ tôi thấy có hai kiểu người", Gus Dark, nghệ sĩ và nhà bình luận văn hóa Bali, nói. Kiểu thứ nhất đến làm việc từ xa nhưng không gắn kết với cộng đồng. Kiểu thứ hai kết nối với văn hóa và thực sự muốn khám phá hòn đảo. "Một số người trong họ dường như còn quan tâm đến Bali hơn cả người Bali", Dark nói.

Khi mối quan hệ giữa Đà Nẵng và dân du mục số vẫn đang được viết tiếp, các chuyên gia du lịch cho rằng kết cục điểm đến này có giống Bali hay nơi nào khác phụ thuộc vào việc ai sẽ chọn đến đây. Và YouTuber Joose thuộc kiểu người đầu tiên.

"Đó là lối sống của các KOL, nên tôi cũng không để ý quá nhiều", Dark nói.

Anh Minh (Theo SCMP)