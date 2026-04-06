Tranh bé gái đầu to lập kỷ lục đấu giá tại Hàn Quốc

Bức ''Nothing about it'' của họa sĩ Nhật Yoshitomo Nara thu 17,7 tỷ won (hơn 300 tỷ đồng), đạt kỷ lục mới cho tác phẩm nghệ thuật đấu giá tại Hàn Quốc.

Theo The Value, mức giá được ghi nhận trong phiên của Art Basel Hong Kong, diễn ra cuối tháng 3. Trước đây, kỷ lục thuộc về bức họa Bouquet de Fleurs của Marc Chagall với khoảng 11 tỷ won (hơn 192 tỷ đồng).

Tác phẩm Nothing about it mang dấu ấn đặc trưng của Yoshitomo Nara, là bức tranh khổ lớn hiếm hoi trong sự nghiệp của ông. Ông khắc họa cô bé với phần đầu quá khổ, đôi mắt to, không có biểu cảm. Nếu những sáng tác của ông từ những năm 1990 thường mô tả nhân vật với vẻ ngoài dễ thương nhưng gai góc, nổi loạn thì Nothing about it cho thấy khía cạnh mềm mại, trưởng thành hơn. Tokyo Weekender nhận định bức vẽ thể hiện ''cảm giác cô đơn trong thế giới hiện đại''.

Bức họa ''Nothing about it'' ra đời năm 2016, chất liệu sơn acrylic trên vải bố. Ảnh: The Value

Yoshitomo Nara, 66 tuổi, sinh tại tỉnh Aomori, Nhật Bản. Từ nhỏ, danh họa vốn sống trầm mặc, thích nhìn bầu trời, nói chuyện với chó mèo hoặc tâm sự với cây. Ông thường lảng tránh người khác, hay viết và vẽ linh tinh lên sách vở. Nara tốt nghiệp Đại học Fine Arts and Music Aichi ở Nhật, sau đó học ngành hội họa tại Kunstakademie Düsseldorf, Đức. 12 năm ở châu Âu, ấn tượng sâu đậm nhất của họa sĩ là nỗi cô độc.

Bước ngoặt lớn đối với Nara là trận động đất và sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản. Thảm kịch xảy ra gần quê hương danh họa, khiến ông bị ảnh hưởng tâm lý, phải dừng vẽ vài tháng. Khi quay lại xưởng, phong cách sáng tác của ông đã thay đổi. Những biểu cảm sắc sảo trước đây của các bé gái chuyển sang trầm tư, điềm tĩnh hơn.

Nhân vật trong tranh Yoshitomo Nara như phản ánh các giai đoạn cuộc đời và ký ức của ông. Trả lời tạp chí Design Anthology, ông nói: "Tôi khát khao trở nên tốt đẹp trong mắt người khác, nhưng cũng luôn rụt rè, không dám được sống là chính mình. Vì thế, tôi biểu lộ điều đó trong tranh''.

Loạt tác phẩm cô bé đầu to, gương mặt bầu bĩnh, lúc phụng phịu, khi lạnh lùng của danh họa luôn được các nhà sưu tầm săn đón, có nhiều tranh đạt triệu USD. Trong đó, bức Knife Behind Back (2000) được Sotheby's Hong Kong gõ búa 24,9 triệu USD (598 tỷ đồng) hồi tháng 10/2019, giúp ông trở thành nghệ sĩ Nhật Bản đắt giá nhất.

Phương Linh (theo The Value, Tokyo Weekender)