Những bức vẽ bé gái giá triệu USD của Yoshitomo Nara

"Agent Orange (In the Milky Lake)" (2009) bán giá 8,4 triệu USD (201 tỷ đồng) trong phiên đấu giá trực tuyến "20th Century: Hong Kong to New York". Tranh cao hơn 2 m, thể hiện triệt để tính thẩm mỹ độc đáo của Nara. Ông sử dụng bảng màu dịu dàng, khắc họa hình ảnh cô gái với mái tóc màu cam đứng giữa hồ nước, nhắm mắt, lè lưỡi tinh nghịch. Ảnh: Christie's