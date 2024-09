Tranh bé gái đầu to của họa sĩ Nhật đạt hơn 16 triệu HKD

Hong KongTác phẩm bé gái đầu to do họa sĩ Yoshitomo Nara vẽ được Christie's gõ búa 16,7 triệu HKD (khoảng 52,8 tỷ đồng) hôm 27/9.

Theo Christie's, bức họa ABC có giá cao nhất tại phiên đấu 21st Century Day Sale. Tranh được họa sĩ vẽ năm 1998, kích thước 50,8 x 40,6 cm, chất liệu than chì trên vải. Trong tác phẩm, bé gái được mô tả với gương mặt cau có, phần đầu to, đôi mắt xanh, tóc buộc hai bên. Cô bé cầm cuốn sách có bìa màu vàng, tiêu đề ABC.

So với bức vẽ cùng chủ đề có tên Guitar Girl on the Ice được Sotheby's tại Hong Kong bán 18,6 triệu HKD hồi tháng 4, ABC có mức giá ít hơn. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong số tranh vẽ bé gái đắt giá của Yoshitomo Nara.

Bức "ABC". Ảnh: Christie's

Cũng tại buổi đấu giá của Christie's, hai tác phẩm cùng chủ đề của họa sĩ là Long Long Way from Your Home (2007) bán được 6,3 triệu HKD (19,9 tỷ đồng) và Attack the Rotten World (1995) thu về 2,5 triệu HKD (7,9 tỷ đồng). Trong hai bức tranh, nhân vật bé gái đều mang gương mặt cáu kỉnh, lộ vẻ tinh nghịch.

Tranh ''Long Long Way from Your Home''. Ảnh: Christie's

Yoshitomo Nara 64 tuổi, sinh tại tỉnh Aomori, Nhật Bản. Từ nhỏ, danh họa vốn sống trầm mặc, hay nói chuyện với chó mèo hoặc tâm sự với cây. Ông thường lảng tránh người khác, thích viết và vẽ linh tinh lên sách vở.

Ông tốt nghiệp Đại học Fine Arts and Music Aichi ở Nhật, sau đó tiếp tục học ngành hội họa tại Kunstakademie Düsseldorf, Đức. 12 năm ở châu Âu, danh họa hầu như không giao tiếp với ai, sống thu mình như hồi nhỏ. "Tôi không thể nói ra những cảm giác của mình. Cô độc và sự xa cách con người là động lực sáng tác của tôi", ông nói.

Trang Artnews nhận định từ những năm 1990, Yoshitomo Nara bắt đầu thực hiện loạt tác phẩm cô gái có phần đầu lớn, khuôn mặt bầu bĩnh, khi phụng phịu, lúc giận dỗi hoặc có gương mặt lạnh lùng. Trả lời phỏng vấn tạp chí Design Anthology, ông cho biết: "Tôi khát khao trở nên tốt đẹp trong mắt người khác, nhưng cũng luôn rụt rè, không dám được sống là chính mình. Vì thế, tôi biểu lộ điều đó trong tranh''.

Họa sĩ có nhiều bức vẽ bé gái đạt triệu USD, trong đó kỷ lục là tác phẩm Knife Behind Back (2000) Sotheby's Hong Kong gõ búa 24,9 triệu USD (598 tỷ đồng) hồi tháng 10/2019, giúp ông trở thành ''nghệ sĩ Nhật Bản đắt giá nhất''. Theo The Art Story, dù các nhân vật trong tranh Nara thường có diện mạo như con gái, ông khẳng định họ phi giới tính.

Tác phẩm ''Attack the Rotten World'' được Christie's đấu giá ngày 27/9. Ảnh: Christie's

Phương Linh