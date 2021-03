Trăng tròn giúp giải phóng tàu chắn kênh Suez như thế nào?

Lực hấp dẫn từ Mặt Trăng khi trăng tròn giúp công tác cứu hộ tàu hàng Ever Given mắc cạn trên kênh đào Suez trở nên dễ dàng hơn.

Tàu Ever Given nhìn từ vệ tinh hôm 29/3. Ảnh: Maxar.

Trong gần một tuần, tàu container dài 400 m mắc kẹt trên tuyến đường lưu thông quan trọng, chắn lối vào kênh đào Suez. Ngay cả từ vũ trụ, trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ở cách 400 km so với mặt đất, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tàu Ever Given. Nhà du hành vũ trụ người Nga, Kud-Sverchkov, người đã sống và làm việc trên ISS từ tháng 10 năm ngoái, cũng chia sẻ ảnh chụp con tàu mắc kẹt nhìn từ quỹ đạo.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu cũng công bố những bức ảnh từ vệ tinh Copernicus Sentinel-1 so sánh kênh đào Suez trong điều kiện bình thường với sự cố hôm 25/3 khi hàng dài tàu thủy phải chờ phía sau tàu Ever Given. Theo Associated Press, thời gian cứu hộ có thể lên tới 10 ngày. Trong khi đó, vệ tinh của công ty Maxar ở Mỹ theo dõi nỗ lực giải cứu thành công. Cả hai vệ tinh WorldView-2 và GeoEye-1 của họ cung cấp hình ảnh của tàu Ever Given và các tàu kéo xung quanh vào gần trưa ngày 29/3.

Tuy nhiên, thành công của quá trình giải cứu một phần đến từ cơ chế tự nhiên. Mực nước ở kênh đào Suez, giống như nhiều vùng biển khác, cũng dâng lên và hạ xuống cùng thủy triều, tác động từ tương tác giữa Trái Đất với Mặt Trời và Mặt Trăng.

Thủy triều mạnh nhất khi Trái Đất nằm thẳng hàng với Mặt Trời và Mặt Trăng, hai vật thể tạo ra lực hấp dẫn lớn nhất với hành tinh của chúng ta. Do nước dễ dịch chuyển nhất dưới tác động từ lực kéo này, thủy triều trở thành hệ quả dễ quan sát nhất. Khi trăng tròn, lực hấp dẫn của Mặt Trăng kết hợp với lực hấp dẫn từ Mặt Trời, dẫn tới những đợt triều cường mạnh, theo Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA).

Hôm 28/3 không chỉ rơi vào dịp trăng tròn, Mặt Trăng còn ở tương đối gần Trái Đất trên quỹ đạo, tiến tới điểm gần nhất là cận điểm vào ngày 30/3. Cận điểm cũng có thể tăng cường thủy triều. Những yếu tố trên góp phần giúp giải cứu tàu Ever Given thuận lợi hơn. Theo New York Times, mực nước của kênh đào Suez có thể dâng cao hơn 46 cm so với bình thường.

"Chúng tôi được giúp sức nhiều nhờ thủy triều", Peter Berdowski, giám đốc điều hành Boskalis, công ty trục vớt phụ trách giải phóng tàu Ever Given, xác nhận.

An Khang (Theo Space)