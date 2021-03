Siêu tàu container mắc kẹt ở kênh đào Suez nhìn từ vũ trụ

Ai CậpCác vệ tinh siêu nhỏ chụp cận cảnh siêu tàu Ever Given chắn đường ra vào kênh đào Suez hôm 24 và 25/3.

Tàu Ever Given mắc cạn trên kênh đào Suez. Ảnh: Planet.

Những vệ tinh quan sát Trái Đất Dove do công ty Planet ở San Francisco vận hành theo dõi tàu chở hàng khổng lồ chắn ngang kênh đào Suez ở Ai Cập cũng như cảnh tắc nghẽn giao thông do con tàu gây ra. Con tàu dài 400 m mang tên Ever Given mắc cạn trong lúc đi qua kênh đào vào sáng ngày 23/3.

Hiện nay, tàu đang chắn ngang kênh đào Suez, khiến những tàu khác không thể đến hoặc đi dọc tuyến đường lưu thông nối Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Đội nạo vét, các nhà công ty trục vớt và nhiều nhân công khác đang nỗ lực tìm cách giải phóng tàu Ever Given, nhưng có thể phải mất nhiều tuần, kênh đào mới hoạt động trở lại.

Planet ghi lại tình cảnh hỗn loạn trên biển với cụm vệ tinh cubesat Dove lớn cỡ hộp để giày, có thể quan sát vật thể chỉ rộng 3 m trên bề mặt Trái Đất. Ảnh chụp của Dove hôm 24/3 cung cấp hình ảnh tương đối cận cảnh của tàu Ever Given mắc cạn. Những bức ảnh rộng hơn hôm 25/3 cho thấy hàng dài tàu chở hàng đang chờ tiến vào kênh đào từ Biển Đỏ.

Hơn 350 vệ tinh của Planet đã được đưa lên quỹ đạo và 150 vệ tinh đang hoạt động. Con số này thường xuyên thay đổi do công ty định kỳ phóng phiên bản vệ tinh mới và cho mẫu cũ ngừng hoạt động. Phần lớn vệ tinh trên quỹ đạo của Planet đều thuộc cụm Dove, dù công ty cũng vận hành một cụm gồm nhiều vệ tinh lớn với độ phân giải cao hơn là SkySat.

An Khang (Theo Space)