Cuối tháng 5 vừa qua, Trang trại bò sữa Nghệ An và Nhà máy sữa Nghệ An là hai đơn vị đầu tiên của Vinamilk, cũng là của ngành sữa Việt Nam, được các tổ chức đánh giá độc lập quốc tế trao "Chứng nhận đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014".

Dịp này, ông lớn ngành sữa Việt cũng công bố lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050" nhằm hưởng ứng cam kết Việt Nam đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 (Net Zero 2050), theo tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Biến đổi khí hậu COP26 diễn ra tại Anh năm 2021.

Theo đó, Vinamilk sẽ cắt giảm 15% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2027, cắt giảm và trung hòa 55% lượng phát thải vào năm 2035 và tiến đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 năm 2050.