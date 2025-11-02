Trang phục ở sân bay của Lisa vấp phản ứng

Ca sĩ Lisa của Blackpink diện mốt áo khoác in hình nội y khiến nhiều người lầm tưởng cô "mặc đồ lót ra sân bay".

Ngày 31/10, Lisa và các thành viên của Blackpink ra sân bay Hàn Quốc để chuẩn bị di chuyển đến địa điểm kế tiếp của tour Deadline. Cô diện áo hoodie in họa tiết nội y, phối cùng crop top bên trong và quần jeans. Nhiều khán giả cho biết, thoạt nhìn, họ nhầm ca sĩ diện đồ lót ra đường.

Cách chọn trang phục và phối đồ của Lisa nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận trên các diễn đàn, từ khóa "Lisa mặc 'đồ lót' tại nơi công cộng" được tìm kiếm nhiều. Theo Koreaboo, không ít người cho rằng trang phục của cô "không nghiêm túc".

Lisa gây phản ứng khi diện trang phục họa tiết nội y Lisa bước xuống xe với trang phục gây tranh luận. Video: X

Việc Lisa theo đuổi phong cách gợi cảm, thậm chí có phần táo bạo, thường là chủ đề của các diễn đàn thời trang. Nửa năm qua, Lisa liên tục lăng xê mốt mặc quần nội y - xu hướng hot được nhiều sao quốc tế ưa chuộng.

Hình ảnh Lisa diện trang phục họa tiết nội y ra sân bay "gây bão". Ảnh: Dispatch

Hồi tháng 5, mỹ nhân gây bão khi diện quần nội y như trang phục thường đến Met Gala 2025. Áo vest và quần của Louis Vuitton thêu nhiều hình mặt phụ nữ, vấp phản ứng trên nhiều diễn đàn.

Lisa đến Met Gala 2025 Ca sĩ dùng áo khoác dài che chắn khi rời khách sạn để tới Met Gala dưới trời mưa hồi tháng 5. Video:Youtube Antreacts

Mốt phá cách của Lisa khiến nhiều khán giả chia ra hai luồng tranh luận. Với người ủng hộ thì cho rằng đó là sự phá cách. Vogue Business từng có bài viết nhìn nhận Lisa là một ngôi sao thời trang không ngại phá bỏ hình tượng idol truyền thống, tự tin thể hiện cá tính. Việc cô mặc bộ trang phục latex đỏ tại một show của Deadline World Tour được fan đánh giá "iconic" (biểu tượng), "fearless" (không sợ hãi) - các tính từ để chỉ một người có gu mặc phá cách, theo Indiatime.

Tuy nhiên, với những fan vốn quen thuộc hình ảnh trẻ trung, nhẹ nhàng của thần tượng lại cho rằng Lisa nên tiết chế. Một bài viết của The Korea Times hồi tháng 8 cho biết công chúng nhận xét cô "khiêu khích" hoặc "vượt khỏi chuẩn hình tượng idol".

Lisa, 28 tuổi, sinh ở Thái Lan, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink. Tài khoản Instagram của cô thu hút 106 triệu người theo dõi. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. TC Candler bình chọn cô là Sao nữ đẹp nhất hành tinh 2021. Gần đây, ngôi sao vướng tin yêu doanh nhân Frédéric Arnault, con trai của tỷ phú Bernard Arnault, qua những lần đi chơi chung, nhưng chưa công khai mối quan hệ.

Tân Cao