Trang phục Met Gala của Kim Kardashian gây tranh cãi

MỹKim Kardashian bị khán giả nói dùng vòng ngọc trai che ngực giống ảnh cô chụp cho tạp chí người lớn Playboy năm 2007.

Sáng 2/5, Kim Kardashian gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala ở New York. Cô hợp tác nhà thiết kế Daniel Roseberry của Schiaparelli để tạo ra chiếc váy kết từ chuỗi vòng gồm hơn 50.000 viên ngọc trai nước ngọt và 16.000 viên pha lê.

Kim Kardashian trên thảm đỏ Met Gala 2023. Ảnh: Hello Fashion

Theo Pagesix, trang phục khiến nhiều người so sánh với bộ ảnh tai tiếng Kim Kardashian chụp cho tạp chí Playboy năm 2007. Một người dùng TikTok bình luận: "Làm ơn hãy nói tôi không phải người duy nhất lập tức nghĩ đến bộ ảnh cho tạp chí người lớn của Kim?". Diet Prada - trang Instagram về thời trang có hơn ba triệu lượt theo dõi - châm biếm: "Karl là ai? Chủ đề Met Gala năm nay Kim Kardashian: Một bộ từ vựng về thời trang".

Met Gala năm nay lấy chủ đề tôn vinh nhà thiết kế huyền thoại người Đức Karl Lagerfeld. Trả lời Vogue, Kim Kardashian cho biết chọn bộ trang phục vì ông rất thích ngọc trai. Người đẹp nói một số viên ngọc bị rụng khi cô di chuyển đến sự kiện, phải nhờ con gái North West nhặt hộ suốt dọc đường.

Trang phục của Kim Kardashian bị so sánh với bộ ảnh cô chụp cho tạp chí người lớn năm 2007. Ảnh: Diet Prada

Kim Kardashian thường xuyên là tâm điểm chú ý tại các mùa Met Gala. Năm ngoái, cô cũng gây tranh cãi khi diện đầm vintage do Jean Louis thiết kế. Trang phục từng được Marilyn Monroe mặc khi hát trong tiệc sinh nhật Tổng thống John F. Kennedy vào ngày 19/5/1962. Một nhóm các chuyên gia trang phục đã cùng nhau kêu gọi không nên mặc trang phục lịch sử. Họ lo ngại mồ hôi, nước hoa của Kim có thể làm hỏng bộ váy.

Kim Kardashian sinh năm 1980 tại Mỹ, được biết đến với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Kim cũng góp mặt trong một số phim như Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009) hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013). Hiện cô thành công khi điều hành Skims - thương hiệu riêng về nội y định hình, kính râm...

Kim Kardashian và các em gái ở Met Gala 2023 Kim Kardashian và các em gái ở Met Gala 2023. Video: Extra TV

Phương Mai (theo Pagesix)