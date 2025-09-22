Trang phục giúp Đức Phúc tỏa sáng tại Intervision

Đức Phúc diện áo giáp mang hình ảnh cây tre và nhân vật Thánh Gióng cùng áo dài họa tiết tranh Đông Hồ, trên sân khấu Intervision.

Đức Phúc gây sốt khi vô địch cuộc thi âm nhạc Intervision, tối 20/9 ở Moskva, Nga. Anh biểu diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương (Hồ Hoài Anh sáng tác) theo phong cách kết hợp dân gian và hiện đại. Ngoài phần âm nhạc, trang phục của tiết mục được ca sĩ đầu tư, góp phần tăng hiệu ứng cho phần thi và gây chú ý với giám khảo, khán giả.

Tiết mục 'Phù Đổng Thiên Vương' của Đức Phúc Tiết mục trình diễn của Đức Phúc tại chung kết cuộc thi. Video: Intervision

Ca sĩ thay hai trang phục trong tiết mục dài hơn ba phút. Êkíp phụ trách phần này cho Đức Phúc là nhà thiết kế Hòa Nguyễn, Giám đốc thời trang kiêm stylist Kye Nguyễn.

Mở đầu, Đức Phúc diện kiểu áo giáp, đội nón lá. Kye Nguyễn cho biết lấy cảm hứng từ nhân vật Thánh Gióng trong truyền thuyết và khát vọng Việt Nam vươn mình để sáng tạo các trang phục. Họa tiết tre trên áo mang thông điệp về sự vững chãi. Theo nhà thiết kế, hình ảnh cây tre từ lâu đã trở thành một biểu tượng trong văn hóa, tượng trưng cho sự kiên cường, hiên ngang của con người Việt. Để tạo nên chi tiết này, nhà mốt ứng dụng công nghệ in 3D, kết hợp đính kết thủ công để giảm bớt vẻ thô cứng.

Bản phác thảo và trang phục hoàn thiện của Đức Phúc trên sân khấu.

Khi cởi lớp áo giáp bên ngoài, Đức Phúc diện áo dài cách điệu ở trong. Trang phục in họa tiết trong tranh Đông Hồ ở ngực. Phần eo có thêm thắt lưng đan lát dựa theo kỹ thuật ngành nghề thủ công. Ở vai, nhà thiết kế đính kết các hạt lấp lánh để bắt ánh đèn sân khấu.

Hậu trường chuẩn bị trang phục của Đức Phúc tại Intervision 2025 Hậu trường chuẩn bị trang phục cho Đức Phúc tại Intervision 2025. Video: Nhà thiết kế cung cấp

Phía Đức Phúc liên hệ, làm việc với đội ngũ nhà thiết kế, stylist gần một tháng trước khi lên đường sang Nga. Ngay từ đầu, anh mong muốn giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế thông qua âm nhạc lẫn thời trang. Do đó, hai bên mất nhiều thời gian để họp bàn, đưa ra nhiều mẫu thiết kế, liên tục chỉnh sửa trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Các phụ kiện đi kèm ở cổ, vai, thực hiện dựa trên cảm hứng thân cây tre. Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp

Kye Nguyễn nói chú trọng cân bằng tính nghệ thuật thị giác và sự thoải mái cho ca sĩ khi trình diễn. Do đó, êkíp chú trọng khâu chọn chất liệu, lên phom, mất hàng trăm giờ thực hiện các bước như khắc da, thêu tay, đính kết.

Êkíp dự định thử nghiệm nhiều phương, trong đó có màn "đốt cháy" trang phục ở phần cao trào tiết mục. Tuy nhiên, sau hàng chục lần thử nghiệm, mọi người quyết định chọn hướng an toàn hơn khi kết hợp đèn LED, layering.

"Khoảnh khắc Đức Phúc nâng cao chiếc cúp và hô vang hai tiếng Việt Nam trên sân khấu, tôi xúc động. Khi ánh sáng sân khấu hòa quyện với vẻ lấp lánh trên trang phục, màn vinh danh ca sĩ càng thêm ý nghĩa", nhà thiết kế Hòa Nguyễn nói.

Đức Phúc được khán giả cổ vũ khi chiến thắng cuộc thi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Intervision có tên gốc là Intervision Song Contest, từng do Tổ chức Phát thanh - Truyền hình Quốc tế (OIRT) khởi xướng. Những năm đầu (1965-1968), sân chơi diễn ra tại các thành phố của Tiệp Khắc như Praha, Bratislava và Karlovy Vary. Từ năm 1977 đến 1980, Intervision được tổ chức trở lại tại Sopot (Ba Lan), thay thế Sopot International Song Festival. Sau năm 1980, cuộc thi dừng tổ chức.

Trở lại sau hơn 40 năm, cuộc thi thu hút thí sinh ở Cuba, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Ai Cập, Mỹ, Kenya, Kazakhstan, UAE, Nga, Brazil, Tajikistan, Qatar, Madagascar, Saudi Arabia, Colombia, Ethiopia, Venezuela, Serbia, Nam Phi, Belarus, Uzbekistan và Việt Nam.

