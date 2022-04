Trang phục đơn sắc của Jung Hae In ở sân bay

Jung Hae In sinh năm 1988, hoàn thành nghĩa vụ quân sự khi mới 21 tuổi. Sau tốt nghiệp đại học Pyeongtaek chuyên ngành Giải trí - Truyền hình, anh chạm ngõ nghệ thuật trong MV Moya của nhóm nhỏ AOA Black - năm 2013. Một năm sau, anh ra mắt với tư cách diễn viên qua Cô dâu thế kỷ, tiếp đó góp mặt trong phim Ba chàng ngự lâm, The Youth, Bác sĩ ma cà rồng, Khi nàng say giấc, Truy bắt lính đào ngũ, Snowdrop... Ảnh: The Webdaily