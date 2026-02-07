Trang phục đơn sắc của cầu thủ Phạm Lý Đức

Ngày 2/2, Lý Đức và xạ thủ Phí Thanh Thảo gây chú ý khi đăng khoảnh khắc tình tứ. Cả hai hẹn hò nhiều tháng qua nhưng chưa chia sẻ nhiều về mối quan hệ với khán giả. Trong buổi đi chơi, trung vệ diện áo thun phối áo phao - gu mặc yêu thích của anh trong mùa đông.

Đầu năm, Lý Đức tham gia giải U23 châu Á 2026, góp phần giúp tuyển Việt Nam đoạt hạng ba. Các thông tin về anh cũng hút sự quan tâm của công chúng.