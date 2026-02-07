Trang phục đơn sắc của cầu thủ Phạm Lý Đức

Ngày 2/2, Lý Đức và xạ thủ Phí Thanh Thảo gây chú ý khi đăng khoảnh khắc tình tứ. Cả hai hẹn hò nhiều tháng qua nhưng chưa chia sẻ nhiều về mối quan hệ với khán giả. Trong buổi đi chơi, trung vệ diện áo thun phối áo phao - gu mặc yêu thích của anh trong mùa đông.
Đầu năm, Lý Đức tham gia giải U23 châu Á 2026, góp phần giúp tuyển Việt Nam đoạt hạng ba. Các thông tin về anh cũng hút sự quan tâm của công chúng.
Phạm Lý Đức 23 tuổi, quê Tây Ninh. Anh được đào tạo tại PVF - khi trung tâm còn ở TP HCM, rồi sang Nutifood. Ở mùa 2023-2024, trung vệ được Bà Rịa Vũng Tàu mượn để thi đấu tại giải hạng Nhất. Từ mùa sau, anh đá chính cho Hoàng Anh Gia Lai ở V-League.
Đến tháng 7/2025, Lý Đức chuyển ra Bắc để khoác áo CLB Công an Hà Nội. Dù ít được thi đấu, anh vẫn thường xuyên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, trở thành trụ cột trong các lần đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33.
Anh cao 1,82 m, hình thể rắn rỏi.
Cầu thủ chuộng thời trang tối giản gồm áo thun, polo kết hợp quần shorts trong hoạt động bên ngoài sân cỏ.
Anh thường phối đồ cùng phụ kiện đồng điệu gồm giày, mắt kính, đồng hồ, túi đeo chéo bản nhỏ.
Lý Đức mặc năng động khi dạo phố.
Cầu thủ trong một chuyến đi nước ngoài.
Áo họa tiết giúp hình ảnh của Lý Đức bớt đơn điệu so với lúc diện áo thun trơn.
Lý Đức trong một lần đi cà phê với bạn bè. Cầu thủ chịu khó thay đổi kiểu tóc, khi rẽ mái, lúc uốn xoăn nhẹ.
Thời trang sân bay của Lý Đức.
Trung vệ mặc sơ mi theo phong cách phóng khoáng, khoe body sáu múi trong một lần nghỉ dưỡng.
Anh được đồng nghiệp nhận xét có tính cách vui vẻ, là "cây hài" của đội bởi thường pha trò, gợi ý tưởng để quay video đăng TikTok.
Ngoài bóng đá, anh thích chạy bộ, gym, bơi.
Tân Cao
Ảnh, video: Instagram Phạm Lý Đức