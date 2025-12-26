Trung vệ Lý Đức hẹn hò 'hoa khôi bắn súng' Thanh Thảo

Trung vệ Phạm Lý Đức và xạ thủ Phí Thanh Thảo đang hẹn hò, nhưng chưa công khai mối quan hệ.

Mối quan hệ của cả hai được chú ý từ trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 tại chung kết bóng đá nam SEA Games 33, hôm 18/12. Thanh Thảo bất ngờ có mặt trên khán đài sân Rajamangala, đồng thời cho biết đây là lần đầu xem trực tiếp một trận bóng đá.

Khi được hỏi ấn tượng với cầu thủ nào nhất, Thanh Thảo nói "thích cầu thủ số 3", tức là Lý Đức. Sau đó, cả hai có thêm những tương tác tình cảm trên mạng xã hội.

Phạm Lý Đức (số 3) nhận HC vàng bóng đá nam SEA Games 33, sau khi thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết, tại sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Theo nguồn tin của VnExpress, Đức và Thảo đã hẹn hò được 3 tháng, nhưng không công khai mối quan hệ. Nữ xạ thủ từng về nhà bạn trai ở Tây Ninh trong năm nay.

Trước đó, Thanh Thảo từng hẹn hò một xạ thủ khác cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam vào cuối năm 2024, nhưng mối tình chỉ kéo dài khoảng 7 tháng. Tuy nhiên, việc không công khai chia tay cùng thông tin có cảm tình với Lý Đức khiến cô gặp phiền toái, trong đó có những thông tin sai lệch đang được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến mối tình cũ.

Vì vậy, mới đây Thanh Thảo phải giãi bày trên Instagram:"Chúng tôi đã chia tay rồi nên không có chuyện cắm sừng và cũng nói chuyện một cách văn minh, giải thích để không làm ảnh hưởng gì đến đối phương".

Thanh Thảo thi đấu tại nội dung 10m súng trường hơi nữ tại SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Thanh Thảo sinh năm 2004 ở Thạch Thất, Hà Nội. Cô đang thuộc biên chế đội bắn súng Quân đội, và mang hàm Thượng úy.

Tại SEA Games 31 tại Việt Nam, Thảo giành HC vàng 10m súng trường 3 tư thế và HC bạc 10m súng trường nữ. Đến kỳ vừa qua tại Thái Lan, cô giành thêm HC bạc 10m súng trường hơi đồng đội, cùng Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo.

Hồi tháng 10, nữ xạ thủ còn chiến thắng ở nội dung 10m súng trường hơi nữ tại giải vô địch Đông Nam Á cũng ở Thái Lan. Với tổng 250,1 điểm, cô còn được Ban tổ chức công nhận lập kỷ lục khu vực ở nội dung này.

Lý Đức sinh năm 2003, quê Tây Ninh. Anh được đào tạo tại PVF – khi trung tâm còn ở TP HCM, rồi sang Nutifood. Ở mùa 2023-2024, trung vệ cao 1,82 m được cho Bà Rịa – Vũng Tàu mượn để thi đấu tại giải hạng Nhất. Từ mùa sau, anh đá chính cho HAGL ở V-League.

Đến tháng 7/2025, Lý Đức chuyển ra Bắc để khoác áo CLB Công an Hà Nội. Dù ít được thi đấu, anh vẫn thường xuyên được triệu tập lên ĐTQG và U23 Việt Nam, trở thành trụ cột trong hành trình đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á 2025 ở Indonesia và SEA Games 33.

Minh Khuê