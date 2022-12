Trang phục của NTK gốc Việt vào danh sách xuất sắc 2022

Thiết kế Xuân Hè 2023 của Peter Do - người Mỹ gốc Việt - được Vogue xếp vào nhóm bộ sưu tập được đánh giá cao nhất năm qua.

Christian Allaire, chuyên gia thời trang và phong cách của tạp chí Vogue nhận xét bộ sưu tập mùa xuân năm 2023 của Peter Do là điểm nhấn của mùa mốt và cả năm sau với tính ứng dụng cao. Các thiết kế dành cho nam giàu tính thẩm mỹ khiến ai cũng muốn mặc và có thể mặc đẹp.

Peter Do Xuân Hè 2023 Show Xuân Hè 2023 của Peter Do. Video: Peter Do

Peter Do đem tới những chiếc áo khoác một hoặc hai hàng cúc với đường cắt khoét hình tam giác phía sau lưng, để lộ tấm lưng trần gợi cảm. Những chiếc váy xếp ly đi kèm quần dài ống rộng, mang đến một hình ảnh mới mẻ và truyền cảm hứng.

Allaire nói trên Vogue: "Rất ít người có thể khiến một chiếc áo sơ mi trắng trở nên thú vị. Những phiên bản không cài cúc và quấn của Do khiến tôi phải suy nghĩ về chúng". Anh ngưỡng mộ vẻ ngoài bóng bẩy và tinh thần xuyên suốt, đồng nhất của trang phục nam và nữ. Điều này thúc đẩy ý tưởng quần áo không nhất thiết phải phân biệt giới tính.

Các đường cắt cúp sắc nét trên thiết kế của Peter Do. Ảnh: Gorunway

Peter Do sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa. Khi 14 tuổi, anh cùng gia đình chuyển đến Philadelphia, Mỹ. Đam mê thời trang, Peter Do theo học tại Học viện Công nghệ Thời trang FIT ở Manhattan và giành giải thưởng tốt nghiệp trong cuộc thi dành cho những nhà thiết kế thời trang trẻ của tập đoàn xa xỉ LVMH năm 2014.

Sau khi tốt nghiệp, anh thực tập tại nhà mốt Céline và Derek Lam. Quá trình làm việc với nhà tạo mốt Phoebe Philo ảnh hưởng đến phong cách thiết kế của anh về sau. Năm 2018, anh cùng nhiều người bạn mở thương hiệu riêng. Năm 2021, bộ sưu tập Xuân Hè 2022 tại New York Fashion Week đánh dấu lần đầu anh tổ chức show thời trang.

Ngoài Peter Do, danh sách 17 bộ sưu tập được đánh giá cao nhất 2022 do các chuyên gia thời trang hàng đầu của Vogue lựa chọn gồm: Bottega Veneta Thu Đông 2022, Christopher John Rogers Resort 2023, Gucci Xuân Hè 2023, Saint Laurent nam Xuân Hè 2023, The Row Resort 2023, Glenn Martens dành cho Jean Paul Gaultier Xuân 2022 Haute Couture, Prada nam Xuân Hè 2023, Jil Sander Thu Đông 2022, Luar Xuân Hè 2023, Chopova Lowena Xuân Hè 2023, Loewe Thu Đông 2022, Dior Men Resort 2023, Valentino Thu Đông 2022 Haute Couture, KidSuper nam Xuân Hè 2023, Renaissance Renaissance Xuân Hè 2023 và Elena Velez Xuân Hè 2023.

Họa Mi (theo Vogue)