Trang Pháp hát đón tiếp tàu hải quân Hoàng gia Anh

Trang Pháp trình diễn "Mãi là người Việt Nam" ở sự kiện đón tiếp tàu hải quân Anh HMS Richmond đến thăm TP HCM.

Trang Pháp hát 'Mãi là người Việt Nam' khi đón tiếp tàu hải quân Hoàng gia Anh Trang Pháp hát "Mãi là người Việt Nam".

Cô nói vinh dự khi được Đại sứ quán Anh mời tham dự, trình diễn âm nhạc tại sự kiện. Hộ vệ hạm HMS Richmond cùng 185 sĩ quan và thủy thủ của hải quân Anh cập bến tại Cảng quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội chiều 22/9, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị bốn ngày đến Việt Nam.

Trang Pháp diện áo dài trình diễn Mãi là người Việt Nam - nhạc phẩm do cô sáng tác, phát hành dịp Quốc khánh 2/9. Nội dung ca khúc gửi thông điệp biết ơn thế hệ đi trước, hướng về nguồn cội, ca ngợi tình người giữa cuộc sống đời thường. Câu hát: "Nếu tôi sinh ra thêm lần nữa, nguyện sẽ mãi là người Việt Nam" xuất phát từ niềm tự hào khi cô chứng kiến sự phát triển của đất nước, được sống giữa không khí hòa bình.

"Tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội giới thiệu ca khúc tới các bạn", cô nói khi hát xong.

Trang Pháp hát 'Set Fire to the Rain' khi đón tiếp tàu hải quân Hoàng gia Anh Trang Pháp hát "Set Fire to The Rain".

Ca sĩ còn thể hiện Make You Feel My Love (nhạc sĩ Bob Dylan) và Set Fire to the Rain (Adele), tạo sự giao thoa giữa âm nhạc hai nước. Chương trình sử dụng một phần nền của chiếc tàu HMS Richmond làm sân khấu, kết hợp trình diễn ánh sáng công nghệ 3D Mapping để tạo điểm nhấn.

Trang Pháp hát giữa không gian của tàu HMS Richmond. Ảnh: Luke Nguyễn

Chuyến thăm của tàu HMS Richmond diễn ra dịp Anh và Việt Nam kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, thể hiện cam kết thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Tham dự chương trình có Phó chủ tịch UBND TP HCM - ông Nguyễn Lộc Hà, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh cho Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia - Matt Western, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew, Sĩ quan chỉ huy tàu HMS Richmond - Trung tá Richard Kemp.

Kết thúc phần biểu diễn, Trang Pháp thăm tàu HMS Richmond cùng Trung tá Richard Kemp. HMS Richmond thuộc lớp tàu hộ vệ săn ngầm Type-23, được đóng năm 1992 và đưa vào biên chế năm 1995. Tàu dài 133 m, có lượng giãn nước đầy tải 4.900 tấn, tầm hoạt động 14.000 km. Ảnh: Luke Nguyễn

Trang Pháp, 36 tuổi, tên thật Nguyễn Thùy Trang, tốt nghiệp Đại học Lyon 2 (Pháp) chuyên ngành kinh tế. Ông ngoại cô là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh - thành viên phái đoàn Việt Nam, từng tham gia đàm phán Hiệp định Paris 1973. Bố mẹ ca sĩ hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, nghiên cứu ngôn ngữ.

Cô học piano lúc sáu tuổi, bắt đầu viết nhạc khi 11 tuổi. Người đẹp từng sáng tác nhiều nhạc phẩm cho phim điện ảnh như Long Ruồi, Scandal - Bí mật thảm đỏ 1&2, Gái già lắm chiêu 3&5, Âm mưu giày gót nhọn. Năm 2024, Trang Pháp đoạt cúp tại chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên. Sau 10 năm hoạt động âm nhạc, ca sĩ được khán giả nhận xét đa tài khi có thể hát, rap, sáng tác, vũ đạo.

MV "Mãi là người Việt Nam" của Trang Pháp MV "Mãi là người Việt Nam" của Trang Pháp, quay hình ở Lào Cai, Hà Nội.

Tân Cao

Video: Nhân vật cung cấp