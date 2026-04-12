Trang Pháp gây chú ý khi song ca mỹ nhân 'Tiểu Lý phi đao'

Ca sĩ Trang Pháp được khán giả Trung Quốc khen phát âm rõ khi so giọng với Tiêu Tường - mỹ nhân phim "Tiểu Lý phi đao".

Tiết mục Là anh của hai nghệ sĩ là một trong tâm điểm của chương trình Đạp gió, trên Mango TV. Cụm từ khóa "Trang Pháp vs Tiêu Tường" vào danh sách chủ đề được quan tâm trên Weibo ngày 12/4. Ca khúc nội dung tích cực, mang tinh thần chữa lành, nói về sự khích lệ giúp con người mạnh mẽ, có sức mạnh hóa thành "chú cá biết bay, vượt khỏi mặt biển chạm tới kỳ tích".

Trang Sina nhận xét chỉ trong vài ngày, Trang Pháp học ca khúc tiếng Trung và có thể phát âm rõ, chuẩn, thể hiện nỗ lực và sự nghiêm túc, chuyên nghiệp của cô trong công việc. Trên Weibo, nhiều khán giả nhận xét màn biểu diễn có những điểm chưa hoàn hảo song đánh giá cao lối thể hiện, sự truyền tải cảm xúc của ca sĩ.

Các fan viết: "Tôi ngạc nhiên, tròn mắt vì khả năng phát âm của cô ấy", "Quán quân Đạp gió của Việt Nam vừa có thực lực vừa nỗ lực".

Trang Zhonghua wang nhận định từ đầu chương trình đến nay, Trang Pháp tiến bộ rõ rệt, năng lực ngôn ngữ xuất sắc, kỹ năng ca hát và vũ đạo tốt. Tinh thần vượt trở ngại ngôn ngữ, áp lực của Trang Pháp làm người xem cảm nhận được sức mạnh bứt phá của phụ nữ.

Ở màn song ca, Tiêu Tường được đánh giá thể hiện ổn định ở nửa đầu bài hát còn nửa sau, cô đuối giọng. Dù vậy, người đẹp Đài Loan gây ấn tượng bởi khí chất điềm tĩnh tuổi 58. Tiêu Tường nổi bật làng giải trí Hoa ngữ thập niên 1990, lưu dấu ấn qua Một thoáng mộng mơ, Tiểu Lý phi đao, Mai này vẫn yêu em, Hiệp cốt đan tâm.

Trang Pháp và Tiêu Tường đại diện đội của mình so giọng, kết quả, đội Tiêu Tường nhận 472 điểm còn đội Trang Pháp nhận 437 điểm. Nhờ điểm số này, ba thành viên đội Tiêu Tường an toàn ở lại chương trình còn thành viên Nina (người Trung Quốc) của đội Trang Pháp bị loại.

Kết quả này dấy nhiều thảo luận trên Weibo. Bên cạnh những ý kiến chê, hàng nghìn khán giả cho rằng luật chơi năm nay "thiếu minh bạch", dẫn đến đội của Trang Pháp vào nhóm nguy cơ bị loại dù tiết mục của họ tốt hơn một số đội khác. Hàng trăm người để lại bình luận trên fanpage chương trình, thắc mắc luật chơi vì cho rằng đội của Trang Pháp có thể có kết quả tốt hơn.

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng (hay Đạp gió) là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango TV thực hiện, lên sóng từ năm 2020. Show quy tụ nghệ sĩ ở nhiều thế hệ của làng giải trí Hoa ngữ, ba năm qua, ban tổ chức mời nhiều nghệ sĩ quốc tế tham gia. Họ sẽ tham gia huấn luyện, trình diễn ca nhạc, vũ đạo, những người có điểm số cao nhất sẽ tập hợp thành ban nhạc mới.

Trang Pháp 37 tuổi, tên thật Nguyễn Thùy Trang, tốt nghiệp Đại học Lyon 2 (Pháp) chuyên ngành kinh tế. Cô học piano lúc 6 tuổi, bắt đầu viết nhạc khi 11 tuổi. Người đẹp từng sáng tác nhiều nhạc phẩm cho phim điện ảnh như Long Ruồi, Scandal - Bí mật thảm đỏ 1&2, Gái già lắm chiêu 3&5, Âm mưu giày gót nhọn. Năm 2024, Trang Pháp đoạt cúp Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phiên bản Việt mùa đầu tiên.

Như Anh