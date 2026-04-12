Đội Trang Pháp thua ở công diễn đầu 'Đạp gió' Trung Quốc

Tại vòng công diễn đầu của show, đội Trang Pháp nhận điểm bình chọn của khán giả thấp hơn đối thủ, khiến một thành viên phải rời cuộc chơi.

Tiết mục 'Đại nghệ thuật gia' của đội Trang Pháp

Trang Pháp lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng tại vòng thi lên sóng tối 11/4. Cô lập đội với hai thành viên gồm Duy Nina, Giang Ngữ Thần. Bộ ba chọn biểu diễn ca khúc Đại nghệ thuật gia (bản gốc Thái Y Lâm). Họ đối đầu với nhóm của Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân và Vương Mông - các thí sinh có lượng fan lớn.

Trang Pháp xuất hiện mở đầu với trang phục gắn đôi cánh lớn, treo lơ lửng trên cao, sau đó, là hai thành viên còn lại. Họ hát, nhảy khuấy động không khí cùng khán giả.

Trang Pháp thi "Là anh" với Tiêu Tường

Tuy nhiên, trên một số diễn đàn, khán giả nhận xét bài thi lộ khuyết điểm về giọng hát thiếu đồng đều của các thành viên. Việc phải hát live kết hợp vũ đạo cường độ cao cũng khiến đội gặp trở ngại. Hai ngày trước tại vòng sơ duyệt, đội Trang Pháp cũng không nhận được đánh giá cao của hội đồng chuyên môn.

Mùa giải năm nay đổi mới hình thức thi, thí sinh biểu diễn qua sóng livestream và loại trực tiếp thay vì ghi hình như các mùa trước. Khán giả tại trường quay sẽ bình chọn cho các tiết mục ngay sau khi kết thúc. Kết quả, nhóm Trang Pháp kém 33 điểm trước đội của Lý Tiểu Nhiễm, phải bước tiếp vào vòng loại trừ tiếp theo dành cho các đội trưởng. Trang Pháp đấu với "tỷ tỷ" Tiêu Tường qua ca khúc Là anh. Chung cuộc, đội Tiêu Tường dẫn trước với 472 điểm, còn nhóm Trang Pháp đạt 437 điểm.

Trang Pháp (phải) khóc khi chia tay đồng đội Duy Nina (giữa) tại đêm thi. Ảnh: Êkíp nhân vật cung cấp

Theo thể lệ, thí sinh nhận điểm số thấp nhất trong đội Trang Pháp là Duy Nina phải dừng cuộc chơi. Khi nghe công bố, Trang Pháp bật khóc ôm các thành viên. Cô cho biết chỉ có bốn ngày tập luyện, gặp áp lực lớn trong việc phải học thuộc lời bài hát, trong khi vốn tiếng Trung còn nhiều hạn chế. Duy Nina tiết lộ đội trưởng của cô liên tục mất ngủ vì lo lắng cho bài thi.

Từ trái qua gồm Giang Ngữ Thần, Trang Pháp, Duy Nina tại buổi tập luyện trước đêm thi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở vòng chào sân hôm 3/4, Trang Pháp hát Moonlight kết hợp biểu diễn kỹ năng đánh piano, đọc rap tiếng Tây Ban Nha, múa cột. Tiết mục tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội Trung Quốc và trong nước.

Trang Pháp, 37 tuổi, tên thật Nguyễn Thùy Trang, tốt nghiệp Đại học Lyon 2 (Pháp) chuyên ngành kinh tế. Ông ngoại cô là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh - thành viên phái đoàn Việt Nam, từng tham gia đàm phán Hiệp định Paris 1973. Bố mẹ ca sĩ hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, nghiên cứu ngôn ngữ.

Cô học piano lúc sáu tuổi, bắt đầu viết nhạc khi 11 tuổi. Người đẹp từng sáng tác nhiều nhạc phẩm cho phim điện ảnh như Long Ruồi, Scandal - Bí mật thảm đỏ 1&2, Gái già lắm chiêu 3&5, Âm mưu giày gót nhọn. Năm 2024, Trang Pháp đoạt cúp Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phiên bản Việt mùa đầu tiên. Sau 10 năm hoạt động âm nhạc, ca sĩ được khán giả nhận xét đa tài khi có thể hát, rap, sáng tác, vũ đạo.

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango TV thực hiện, lên sóng năm 2020. Show quy tụ nghệ sĩ ở nhiều thế hệ của làng giải trí Hoa ngữ. Họ sẽ tham gia huấn luyện, trình diễn ca nhạc. Người xem bình chọn bảy nghệ sĩ xuất sắc tạo thành nhóm nhạc nữ mới.

Gần đây, êkíp hướng tới sự đa dạng văn hóa khi mời nhiều người nước ngoài tham gia. Năm 2023, Chi Pu là ca sĩ Việt Nam đầu tiên ở chương trình, để lại nhiều dấu ấn và đoạt cúp. Một năm sau, Suni Hạ Linh góp mặt trong show Suni nhưng không vào danh sách chung kết.

