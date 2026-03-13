Trang Indonesia: 'FIFA mất uy tín nếu không trừng phạt Mỹ'

CNN Indonesia cho rằng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cần trừng phạt Mỹ vì những gì họ đã làm với Iran, như khi Indonesia bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023.

Trang tin này nhắc lại tiền lệ tại U20 World Cup 2023, khi Indonesia bị tước quyền đăng cai sau khi hai thống đốc địa phương là Ganjar Pranowo và Wayan Koster phản đối sự tham dự của Israel. FIFA sau đó chuyển giải đấu sang Argentina, đồng thời tuyên bố "không trộn lẫn bóng đá với chính trị".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc họp với lực lượng đặc trách World Cup 2026 tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 17/11/2025. Ảnh: Reuters

Xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran đang đặt ra bài toán có phần tương tự đối với tổ chức quản lý bóng đá thế giới. CNN Indonesia cho rằng uy tín của FIFA với các giá trị của họ sẽ bị thử thách nghiêm trọng, đặc biệt khi Mỹ là một trong ba nước chủ nhà của World Cup 2026 cùng Mexico và Canada.

Tranh cãi xuất phát từ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới đội tuyển Iran. Ông cho rằng đội bóng này được chào đón tới World Cup 2026, nhưng ông "thực sự không tin họ nên có mặt ở đó, vì sự an toàn và tính mạng của chính họ".

"Chỉ riêng tuyên bố của Trump cũng đủ để được xem là một sự từ chối, tương tự hành động của hai thống đốc Indonesia trước đây", trang Indonesia viết. "Chưa kể đến việc Mỹ đã tấn công Iran. Nga cũng từng nhanh chóng bị FIFA trừng phạt sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nhưng FIFA chưa có bất cứ biện pháp nào trừng phạt Mỹ, quốc gia rõ ràng đã vi phạm chủ quyền của một nước khác".

Từ đó, bài viết đặt câu hỏi về tính nhất quán của FIFA. "Nếu FIFA không thể hiện sự cứng rắn, uy tín của họ với tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới sẽ bị nhiều người đặt dấu hỏi", CNN Indonesia nhấn mạnh.

Iran đã giành vé tới World Cup 2026 và nằm trong nhóm 48 đội tham dự. Tuy nhiên, nếu đội bóng này rút lui hoặc bị loại, quyền quyết định đội thay thế sẽ thuộc về FIFA. Cựu Giám đốc Quy định Bóng đá của FIFA, James Kitching, nói với Reuters rằng trường hợp này không có tiền lệ hiện đại rõ ràng, vì vậy FIFA có toàn quyền quyết định cách xử lý.

Nếu Iran rút lui, nhiều khả năng suất thay thế vẫn thuộc về châu Á. Hai ứng viên dễ thấy là Iraq và UAE, những đội đang ở nhóm đầu của khu vực nhưng chưa giành vé trực tiếp.

Tuy nhiên, tình hình an ninh tại Tây Á được xem là trở ngại lớn. Việc di chuyển trong khu vực đang gặp khó khăn, thậm chí đội tuyển Iraq không thể rời khỏi đất nước do không phận đóng cửa và gặp trở ngại khi xin thị thực tới Mexico để đá play-off liên lục địa.

Vì thế, CNN Indonesia cho rằng vẫn tồn tại khả năng nhỏ cho các đội ngoài Trung Đông. Indonesia là đội duy nhất ngoài Tây Á vào vòng loại thứ tư khu vực châu Á, dù cơ hội cho họ rất thấp.

Hoàng An (theo CNN Indonesia)