Trắng đêm chạy đua cứu ba sản phụ nguy kịch

Hà NộiGiữa đêm, bệnh nhân nữ 33 tuổi, được chuyển tuyến đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng nguy kịch sau mổ đẻ, tiên lượng "lành ít, dữ nhiều".

Thai phụ bị sốc mất máu, da niêm nhợt, huyết áp tụt, mạch nhanh. "Chuyển thẳng vào phòng mổ", TS.BS Trần Văn Cường – Trưởng khoa Gây mê hồi sức, buộc phải rút ngắn quy trình, ra y lệnh, hôm 27/4.

Sốc mất máu sau mổ đẻ một biến chứng nguy hiểm xảy ra khi sản phụ bị mất máu quá nhiều trong hoặc sau khi mổ lấy thai, dẫn đến cơ thể không đủ máu để cung cấp oxy cho các cơ quan quan trọng. Tình trạng này có thể gây tụt huyết áp, da lạnh ẩm, mạch nhanh, thở nhanh, tiểu ít, thậm chí hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trong phòng mổ, kíp "tìm đủ mọi cách để cứu người bệnh", liên tục hồi sức, thiết lập nhiều đường truyền, truyền khẩn 2.000 ml máu. Tuy nhiên, tình trạng sản phụ trở nặng nhanh. Cuộc chiến giằng co hơn một tiếng đồng hồ, may mắn giữ tính mạng.

Vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, chuông báo động vang lên. Sản phụ 33 tuổi, đang chuyển dạ thì đột ngột tím tái toàn thân, suy hô hấp và tuần hoàn. "Thêm một ca bệnh nặng", bác sĩ Cường nghĩ.

Sản phụ bị rối loạn đông máu nghiêm trọng sau mổ lấy thai. Đây là dấu hiệu điển hình của tắc mạch ối, một biến chứng hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm.

Lập tức, bác sĩ Cường huy động một kíp xét nghiệm chuyên sâu, một kíp khác hồi sức tích cực, truyền máu, đặt nội khí quản và duy trì thông số sống ổn định...

Kíp bác sĩ tập trung toàn lực, chạy đua suốt 10 tiếng để cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khoảng 4h30 sáng, kíp tiếp tục nhận tin ca bệnh nặng chuyển vào. Thai phụ 32 tuổi, mang thai 31 tuần, mắc nhau tiền đạo trung tâm cài răng lược xâm lấn vào bàng quang và thành chậu.

"Bóng ma tắc mạch ối là nỗi ám ảnh của bác sĩ sản", anh nói. Trong ca mổ, bệnh nhân chảy máu ồ ạt, ba lần suýt ngừng tim. Kíp bác sĩ truyền liên tục 8.000 ml máu, sử dụng vận mạch liều tối đa, sau đó can thiệp thắt động mạch hạ vị hai bên. May mắn, bệnh nhân vượt qua cửa tử an toàn.

Theo bác sĩ Cường, trong suốt 10 tiếng, các y bác sĩ đều túc trực, không rời khỏi vị trí. Cả ba ca tai biến đều rất nguy hiểm, khiến nhân viên y tế gặp nhiều khó khăn. "Đêm nay là một trong những ca trực khó quên. Điều quý giá nhất là tất cả bệnh nhân đều tỉnh lại như phần thưởng dành cho cả kíp trực", bác sĩ nói.

Trắng đêm chạy đua cứu ba sản phụ nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tai biến sản khoa là một trong những mối đe dọa lớn đến sức khỏe và cuộc sống của sản phụ cũng như thai nhi. Tai biến sản khoa có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào trong thai kỳ mà không tiên lượng trước được.