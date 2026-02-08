Trần Trung Kiên mất ngủ, sụt 8 kg sau U23 châu Á 2026

Ninh BìnhHLV của CLB HAGL Lê Quang Trãi tiết lộ thủ môn Trần Trung Kiên từng bị áp lực đè nặng sau khi Việt Nam thua Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.

Sau trận thắng Ninh Bình 2-1 ở vòng 13 V-League 2025-2026, HLV Lê Quang Trãi nhận được câu hỏi về Trung Kiên - thủ môn số một của HAGL. Ông cho biết từng cảm thấy lo lắng cho cậu học trò sinh năm 2003 sau quãng thời gian đầy thử thách ở vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Thủ môn Trần Trung Kiên tập luyện cùng HAGL tại sân Pleiku ngày 30/1/2026. Ảnh: HAGL

Tại giải đấu hồi tháng 1, Việt Nam khởi đầu như mơ khi đánh bại một loạt đối thủ đáng gờm như Jordan, chủ nhà Arab Saudi ở vòng bảng và UAE tại tứ kết. Trung Kiên và đồng đội rất được kỳ vọng tái lập chiến tích vào chung kết như năm 2018, nhưng bất ngờ thua đậm Trung Quốc 0-3 ở bán kết.

"Thất bại trước Trung Quốc khiến các cầu thủ Việt Nam rất buồn vì lỡ cơ hội vào chung kết U23 châu Á", HLV Quang Trãi chia sẻ sau trận đấu trên sân Ninh Bình chiều 7/2. "Trung Kiên mất ngủ và sụt cân rất nhanh. Khi trở lại HAGL, tôi kiểm tra thì cậu ấy sụt 8 kg".

HLV trưởng HAGL cho rằng đó là thông số đáng lo ngại nên chủ động đề xuất cho Trung Kiên tạm dừng tập luyện và nghỉ ngơi thêm để lấy lại thể trạng lẫn tinh thần tốt nhất. Tuy nhiên, thủ môn 23 tuổi từ chối. "Trung Kiên khẳng định sẽ gác lại những chuyện buồn để cống hiến hết mình cho HAGL", ông Trãi cho hay. "Đó là tin vui vì cậu ấy là cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội, đã chơi xuất sắc từ đầu mùa".

Trung Kiên nguyên quán Hưng Yên, nhưng sinh ra và lớn lên ở Pleiku, Gia Lai. Gia đình không có truyền thống thể thao, nhưng sau khi đậu vào học viện HAGL, anh nhanh chóng trưởng thành qua các giải trẻ. Sau giai đoạn được đem cho mượn ở Đồng Nai và Công an Nhân dân đá hạng Nhất để tích lũy kinh nghiệm, năm 2024 anh trở về, đóng vai trò quan trọng giúp HAGL lần đầu vô địch U21 Quốc gia. Từ đó, anh luôn là sự lựa chọn số một của đội một HAGL.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Trung Kiên được gọi lên đội tuyển quốc gia rồi nằm trong thành phần vô địch ASEAN Cup 2024 với vai trò thủ môn số ba sau đàn anh Đình Triệu và Filip Nguyễn. Ở cấp U23, anh là thủ môn số một khi Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 rồi HC vàng SEA Games 33.

Tại giải U23 châu Á 2026, Trung Kiên luôn bắt chính cho đến hết trận bán kết thua Trung Quốc. Tổng cộng, thủ thành này có 16 pha cứu thua – nhiều thứ hai tại giải, chỉ sau Li Hao của Trung Quốc. Trong trận tranh giải ba thắng Hàn Quốc, thủ môn Cao Văn Bình được bắt chính.

Sau giải U23, Trung Kiên trở lại HAGL, tiếp tục bắt chính hai trận gần nhất tại V-League, lần lượt thắng Đà Nẵng 1-0 và Ninh Bình 2-1 với bàn thua duy nhất từ cú đá phạt khó của Geovane Magno.

Hiếu Lương