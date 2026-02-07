Ninh Bình lại thua, CAHN sớm vô địch lượt đi V-League

Ninh BìnhNinh Bình thua HAGL 1-2 ở vòng 13, góp phần giúp Công an Hà Nội chắc chắn đứng đầu lượt đi V-League 2205-2026 dù còn hai trận chưa đấu.

Thất bại ngay trên sân nhà tối nay khiến Ninh Bình vẫn chỉ được 27 điểm và đã thi đấu trọn vẹn 13 trận. Trong khi đó, CAHN dẫn đầu với 29 điểm và còn hai trận chưa đấu.

Thầy trò HLV Mano Polking chính thức vô địch lượt đi và có thể nới rộng cách biệt với Ninh Bình lên 8 điểm, nếu toàn thắng hai trận đấu bù trước Thanh Hóa ngày 24/2 và Đà Nẵng ngày 22/3.

Ninh Bình thậm chí có thể mất vị trí thứ hai. Đội xếp thứ ba là Thể Công đang có 22 điểm, lần lượt gặp SLNA ngày 8/2 và Nam Định ngày 24/2 ở trận đấu bù vòng 10.

Ninh Bình (áo đen) thua HAGL 1-2 ở vòng 13 V-League 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 7/2/2026. Ảnh: Ninh Bình FC

Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Ninh Bình, sau khi thua chính CAHN 2-3 ở vòng 12. Tân binh V-League thậm chí còn mất HLV Albadalejo do án treo giò hai trận, sau những phản ứng dữ dội với trọng tài ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy.

Trở lại sân nhà tối nay, Ninh Bình chào đón tân binh Fred Friday từ Hải Phòng, người đến thay Dos Anjos vì chấn thương dài hạn. HLV thủ môn Đinh Xuân Việt được xếp chỉ đạo tạm quyền, còn đội hình xuất phát được làm mới với tiền vệ trung tâm Trần Thanh Trung và tiền đạo tân binh Lê Văn Thuận – mới chuyển đến từ Thanh Hóa.

Tuy nhiên, chính Văn Thuận mắc sai lầm ở phút 16 dẫn đến bàn thua. Đường chuyền về lỗi của cầu thủ sinh năm 2006 giúp Nguyễn Minh Tâm giành được bóng, rồi đẩy qua sự truy cản của Patrick Marcelino. Sau khi vào vòng cấm, tiền đạo sinh năm 2005 sút chân trái vào góc thấp trái đánh lừa thủ môn Đặng Văn Lâm để mở tỷ số.

Cơ hội ngon ăn nhất của chủ nhà trong hiệp một đến ở phút 36. Trần Thành Trung vô-lê kỹ thuật bằng chân phải trong vòng cấm đưa bóng đi chệch cột phải.

Tiền đạo HAGL Nguyễn Minh Tâm (phải) ghi bàn mở tỷ số ở phút 16. Ảnh: Ninh Bình FC

Sang hiệp hai, Ninh Bình làm mới hàng công với việc tung Fred Friday vào thay trung vệ ngoại Marcelino, còn Văn Thuận cũng được thay bằng Lê Ngọc Bảo. Sau đó, Thành Trung và Bảo Toàn cũng lần lượt ra nghỉ, để Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Lê Phát vào sân.

Sau những phút dồn ép, chủ nhà tìm được bàn gỡ từ quả đá phạt trực tiếp cánh khung thành khoảng 22 m. Geovane Magno cứa lòng chân trái vào góc cao phải, khiến thủ môn Trần Trung Kiên bay người hết cỡ cũng không thể chạm bóng. Trên khán đài, ông bầu Nguyễn Đức Thụy bật dậy ăn mừng, rồi vỗ tay với nụ cười tươi.

Sức ép dồn dập kéo đến khung thành đội khách sau đó, nhưng cũng mở ra các cơ hội phản công sắc bén. Phút 74, Marciel Silva kéo bóng rồi chuyền vào vòng cấm chếch bên phải. Không gian mênh mông mở ra, nhưng Hoàng Vĩnh Nguyên lại đặt lòng chân trái lên trời. Chín phút sau, đến lượt Nguyễn Duy Tâm kéo bóng rồi tỉa sang trái, Marciel tung cú sút chân trái uy lực để khiến Văn Lâm lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

Khán giả Ninh Bình im bặt chứng kiến HAGL ăn mừng. Hoàng Đức trao đổi với trọng tài Trần Trung Kiên, cho rằng anh bị phạm lỗi trong vòng cấm trước khi HAGL có cơ hội phản công. Sau một phút tham khảo VAR, trọng tài Kiên vẫn chỉ tay về chấm giao bóng.

Ninh Bình chơi tất tay khi tung Phạm Gia Hưng vào thay Đỗ Thanh Thịnh. Với năm cầu thủ có thiên hướng tấn công trên sân, họ vẫn bế tắc trước hàng thủ vững chãi của đội khách.

Trận thua đầu tiên trên sân nhà sau hai mùa giải khiến Ninh Bình thất thế trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, HAGL có chiến thắng thứ hai liên tiếp để leo lên thứ 8 với 14 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 7 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Đội hình xuất phát

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Patrick Marcelino, Đỗ Thanh Thịnh, Trần Bảo Toàn, Trương Tiến Anh, Đức Chiến, Trần Thành Trung, Lê Văn Thuận, Hoàng Đức, Geovane Magno, Gustavo Henrique

HAGL: Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Hữu Anh Tài, Jairo Filho, Võ Phước Bảo, Trần Thanh Sơn, Thanh Nhân, Marciel Silva, Võ Đình Lâm, Hoàng Vĩnh Nguyên, Minh Tâm.

Hiếu Lương