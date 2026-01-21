Đạo diễn Trấn Thành cùng các gương mặt phim Tết "Thỏ ơi" - ca sĩ LyLy, Văn Mai Hương, rapper Pháo - ra mắt khán giả, tối 21/1.

Trấn Thành và dàn sao ra mắt phim Tết 'Thỏ ơi' Dàn diễn viên dự thảm đỏ phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành tại TP HCM. Video: Mai Nhật

Ngoài ba diễn viên nữ chính, êkíp công bố hai sao nam gồm Quốc Anh và Vĩnh Đam. Ca sĩ Lyly vào vai host một talkshow chuyện đời tư. Cô cùng các khách mời là người nổi tiếng bàn luận về quan điểm hôn nhân, tình yêu dựa trên trải nghiệm bản thân.

Pháo đóng vai một cô gái đeo mặt nạ thỏ, tham gia show để giãi bày chuyện bị bạn trai (Trấn Thành đóng) uy hiếp, song không thể thoát khỏi mối quan hệ độc hại. Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương góp mặt với vai phụ - trợ lý MC, sát cánh cùng nhân vật chính.

Từ phải qua: diễn viên Quốc Anh, Văn Mai Hương, đạo diễn Trấn Thành, Pháo, LyLy, Vĩnh Đam. Ảnh: TT Town

Dàn diễn viên, trừ Quốc Anh từng đóng Bộ tứ báo thủ, hầu hết chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Trấn Thành nói dù biết đây là bài toán mạo hiểm, anh chấp nhận vì đánh giá các gương mặt này hợp màu sắc trẻ trung của tác phẩm. Ngoài ra, anh muốn thử thách bản thân bằng cách tìm những nhân tố mới, từ đó gây bất ngờ cho người xem.

Sau vòng thử vai, Trấn Thành tổ chức một số khóa diễn xuất cho các diễn viên trước khi bấm máy. Đạo diễn mời các nghệ sĩ - như biên kịch Trác Thúy Miêu - trò chuyện, giúp họ hiểu thêm về kỹ thuật thoại, nhập vai. Trên trường quay, anh trực tiếp hướng dẫn cách "mồi" cảm xúc cho từng người, thị phạm ở những cảnh quay phức tạp.

First-look "Thỏ ơi" - dự kiến ra rạp mùng Một Tết 2026 First-look "Thỏ ơi" - dự kiến ra rạp mùng Một Tết. Video: Đoàn phim cung cấp

Dịp Tết sắp tới, phim Trấn Thành đối đầu với nhiều tác phẩm, như Nhà ba tôi một phòng - dự án Trường Giang đạo diễn kiêm sản xuất, Mùi phở - nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang đóng chính, Báu vật trời cho - có Tuấn Trần, Phương Anh Đào tham gia. Anh quan niệm mùa phim Tết như một hội chợ có nhiều gian hàng, với nhiều sản phẩm khác nhau, khán giả tự lựa chọn theo sở thích của họ.

"Nói không cần doanh thu là không đúng, nhưng với tôi, phim không lỗ là thành công rồi. Tôi chỉ mong phim này lời một ít, có vốn để làm tiếp dự án khác", anh nói.

Trấn Thành nói về áp lực doanh thu mùa phim Tết Trấn Thành nói về áp lực doanh thu mùa phim Tết. Video: Mai Nhật

Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 39 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi làm phim điện ảnh đầu tay Bố già, đoạt nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Năm 2023, anh phát hành Nhà bà Nữ, tác phẩm đầu tiên tự đạo diễn, đạt doanh thu cao nhất mọi thời tại phòng vé trong nước khi đó.

Đầu năm 2024, phim Mai của anh trở thành phim Việt ăn khách nhất với 520 tỷ đồng, cho đến khi bị Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) phá kỷ lục. Dịp Tết Ất Tỵ, Bộ tứ báo thủ thu về hơn 300 tỷ đồng, là một trong những phim Việt doanh thu cao nhất năm.

Mai Nhật