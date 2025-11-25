Trấn Thành và dàn hoa hậu dự bế mạc LHP Việt Nam

Trấn Thành cùng em gái - diễn viên Uyển Ân - dự thảm đỏ trao giải Bông Sen Vàng tại Nhà hát Quân Đội. Anh có hai tác phẩm được đề cử hạng mục Phim xuất sắc, bao gồm Mai - phim 18+ ra mắt đầu năm 2024, và Bộ tứ báo thủ - công chiếu dịp Tết Ất Tỵ.
Những năm gần đây, Trấn Thành là một trong những nhà sản xuất gây chú ý với loạt phim điện ảnh liên tiếp phá kỷ lục phòng vé.
Hoa hậu Tiểu Vy - nữ chính Bộ tứ báo thủ - diện đầm của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.
Dàn diễn viên, hoa hậu hội ngộ trên thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam 2025. Video: Mai Nhật
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân là gương mặt được yêu thích khi đóng chính Nụ hôn bạc tỷ - phim gây sốt màn ảnh rộng đầu năm.
Hoa hậu Lương Thùy Linh lấn sân diễn xuất từ năm 2023 với phim 18+ Chiếm đoạt.
Diễn viên Anh Phạm - vợ cây hài Anh Đức - đóng vai phụ trong Thám tử Kiên, tác phẩm nổi bật của Victor Vũ hồi tháng 4.
Diễn viên Việt Hương liên tiếp tham gia các phim "trăm tỷ" suốt hai năm qua, như Ma da, Chị dâu.
Vợ chồng diễn viên Thu Trang - Tiến Luật. Chị là nữ đạo diễn đầu tiên có phim vượt mốc 200 tỷ đồng trên phòng vé Việt với Nụ hôn bạc tỷ.
Vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải gắn bó trong phim ảnh lẫn sân khấu nhiều năm qua. Gần đây, họ tham gia Cục vàng của ngoại - phim đề tài gia đình của đạo diễn Khương Ngọc.
Đạo diễn Lý Hải - thành viên ban giám khảo hạng mục phim truyện của liên hoan năm nay - sánh vai cùng vợ, nhà sản xuất Minh Hà.
Đạo diễn Mai Thu Huyền bên diễn viên Minh Luân.
Phương Nam - tiểu đội trường Tạ của Mưa đỏ - tình tứ với vợ trên thảm đỏ.
Liên hoan phim Việt Nam được tổ chức trở lại ở TP HCM sau 10 năm. Chương trình khai mạc tối 21/11 tại khuôn viên ngoài trời của hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ cùng hơn 5.000 khán giả. Suốt năm ngày diễn ra, nhiều buổi hội thảo về đề tài phát triển công nghiệp điện ảnh, ứng dụng AI vào phim, giải pháp thu hút đoàn phim quốc tế đến các địa phương.
Mai Nhật - Quỳnh Trần