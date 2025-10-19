Trấn Thành khóc 'thương thí sinh Anh trai suýt bị loại'

MC Trấn Thành rơi nước mắt khi thấy OgeNus đứng trong đội hình nguy hiểm do đánh giá cao tài năng của rapper tại show "Anh trai say hi".

Ở tập lên sóng tối 18/10, sáu thí sinh có điểm số thấp nhất sau Live Stage 2 gồm Nhâm Phương Nam, Lohan, Khôi Vũ, Vương Bình, OgeNus, Jey B, bị loại theo format của chương trình.

Trong phòng công bố kết quả, các thí sinh chia sẻ về chặng đường làm nghề và thời gian gắn bó show. OgeNus - "anh trai" khiến nhiều người bất ngờ khi đứng trong nhóm phải dừng cuộc chơi. Anh từng đóng góp vào chiến thắng chung của nhóm tại một vòng đấu qua tiết mục Ba chìm bảy nổi.

Trấn Thành khóc vì thương thí sinh Anh trai say hi suýt bị loại Host Trấn Thành chia sẻ với thí sinh ở vòng loại trừ.

Trấn Thành bày tỏ sự khó hiểu về kết quả. Anh rơi nước mắt khi nhìn OgeNus. MC nhận xét rapper cố gắng, từng nhận nhiều lời khen của các đồng nghiệp. Ngoài ra, anh cũng nhận định OgeNus có chuyên môn vững vàng, làm nhạc hay. Tuy nhiên, điều OgeNus thiếu là chưa biết cách thể hiện bản thân, bộc lộ tính cách để khán giả thấu hiểu nhiều hơn.

Chia sẻ của Trấn Thành khiến nhiều thí sinh khác như B Ray, BigDaddy rơi nước mắt. Diễn viên Hải Nam nói: "Từng lời của anh Thành như chạm đến nỗi lòng của nhiều người, nên cho phép tôi khóc hôm nay".

Khi không khí đang chùng xuống, MC thông báo chương trình quyết định giữ lại toàn bộ 30 anh trai bởi ghi nhận sự nỗ lực của họ. Các thí sinh ôm nhau với cảm xúc vỡ òa. "Cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi thêm cơ hội để chứng minh khả năng", Vương Bình nói. Đây cũng là quyết định chưa có tiền lệ trong loạt chương trình Say hi gây chú ý gần đây.

Các thí sinh ôm nhau khi biết không ai phải ra về sau vòng hai.

Trấn Thành đảm nhận host của Anh trai say hi từ mùa đầu tiên và phiên bản Em xinh say hi. Anh chiếm được tình cảm của thí sinh bởi sự hài hước, gần gũi. Nhiều ca sĩ cho biết nhờ có MC, họ dám bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc, thậm chí xem anh như một người thầy tại show.

Mùa hai hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc lẫn thế hệ ca sĩ gen Z tham gia. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.

Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube, TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Chương trình còn ghi dấu ấn với sáu concert diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.

Tân Cao

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp