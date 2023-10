Trấn Thành: 'Đất rừng phương Nam đạt hơn 100 tỷ đồng mới hòa vốn'

Trấn Thành: 'Tôi lo Đất rừng phương Nam khó huề vốn' Trấn Thành nói về nỗi lo khi "Đất rừng phương Nam" ra rạp. Ngồi bên anh là nghệ sĩ Mạc Can - đóng bác Ba Phi năm 1997. Video: Mai Nhật Với vai trò đồng sản xuất, Trấn Thành bộc bạch ở buổi công chiếu phim chiều 11/10 tại TP HCM: "Chúng tôi lo vì không biết có lấy lại được tiền, không rõ khán giả có chịu đi xem hay không. Phim này ít nhất trên 100 tỷ đồng mới hòa vốn, song công chúng hiện ra rạp rất ít vì đã quen xem ở nhà". Nghe nghệ sĩ giãi bày, khách mời - diễn viên Hùng Thuận (đóng bé An bản truyền hình) - hứa mua vé "bao" một rạp để ủng hộ êkíp. Trấn Thành cho biết ban đầu được đạo diễn Quang Dũng, nhà sản xuất Trinh Hoan mời cùng đầu tư dự án. Khi êkíp báo kinh phí dự kiến, anh choáng váng vì con số quá lớn, phân vân liệu có nên tham gia. Sau khi đọc kịch bản, nhớ lại bản truyền hình năm 1997 - ký ức tuổi thơ một thời, anh quyết định góp sức. Tạo hình bác Ba Phi của Trấn Thành. Ảnh: HKFilms

Tại buổi công chiếu, Trấn Thành hội ngộ nghệ sĩ Mạc Can - đóng vai bác Ba Phi trong bản truyền hình. Ở phần giao lưu, do Mạc Can di chuyển khó khăn, Trấn Thành và êkíp hỗ trợ đưa xe lăn của ông xuống khu vực bên dưới rạp. Anh cho biết nhận lời đóng bác Ba Phi một phần vì ngưỡng mộ Mạc Can cũng như dàn diễn viên phiên bản năm 1997.

Với anh, bản truyền hình ghi dấu ấn với nhiều thế hệ, tương tự Tây Du Ký bản năm 1986. Dù vậy, nếu ai cũng sợ không vượt qua bản cũ, sẽ không ai làm lại một phim hay cả. Trấn Thành nói: "Biết đâu, phiên bản của chúng tôi được đón nhận, 20 năm sau có người sẽ làm lại".

Hùng Thuận (trái) - vai An "Đất phương Nam" - bên bộ ba diễn viên nhí An, Cò Xinh bản điện ảnh. Ảnh: Huyền Đỗ

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ từng đóng phiên bản 1997, như Phùng Ngọc (Cò), Cát Phượng (Tư Mắm), Mai Thanh Dung (Tư Ù), Thúy Loan (Út Trong), Mạnh Dung (ông Ba bắt rắn). Hai thế hệ bản truyền hình và điện ảnh hội ngộ, ngồi bên nhau trong buổi giao lưu. Đạo diễn Quang Dũng cho biết Đất phương Nam là một trong những nguồn cảm hứng giúp anh bước chân vào con đường làm phim.

Trong buổi công chiếu, một khán giả góp ý về lời thoại của phim có phần hiện đại, chưa đúng thực tế ở một số đoạn. Đạo diễn Quang Dũng cho biết khi viết kịch bản, êkíp cân nhắc về việc sử dụng những từ thuần địa phương, Hán Việt để hợp bối cảnh đầu thế kỷ 20. Ngoài ra, họ cũng dùng các từ gần gũi khán giả trẻ ở các phân cảnh gây cười, vì sau cùng phim cần đạt mục tiêu thương mại.

Đạo diễn để ngỏ việc liệu có làm phần hai, do phim kết thúc khi câu chuyện tìm cha của An còn dang dở. "Tôi hy vọng có dịp cùng Trấn Thành làm các phần tiếp theo, vì chúng tôi chỉ lấy một phần nội dung tiểu thuyết gốc để làm phim đầu. Tôi vẫn muốn sản xuất thêm nếu có điều kiện", Quang Dũng nói.

MV "Bài ca đất phương Nam" - Trọng Phúc và dàn nghệ sĩ MV "Bài ca đất phương Nam" trong bản điện ảnh. Video: Galaxy

Tác phẩm có một số suất chiếu sớm từ ngày 13/10, sau đó khởi chiếu toàn quốc ngày 20/10. Đơn vị sản xuất nắm bản quyền làm phim từ sáu năm trước, song lúc đó chưa đủ kinh phí lẫn điều kiện thực hiện. Quang Dũng giữ lại tên phim giống tiểu thuyết gốc, thay vì lược mất chữ "rừng" như bản truyền hình Đất phương Nam năm 1997. Nghệ sĩ Vinh Sơn - đạo diễn Đất phương Nam - làm cố vấn sản xuất. Diệp Thế Vinh đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Trí là giám đốc âm nhạc.

Mai Nhật