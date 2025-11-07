Trần Quyết Chiến bị loại sớm ở World Cup billiards

Hàn QuốcCơ thủ số 5 thế giới Trần Quyết Chiến sớm dừng bước khi để thua hai trận liền ở World Cup Billiards 3C chặng Gwangju, ngày 7/11.

Các trận vòng chính (vòng 32 cơ thủ) thi đấu 40 điểm đồng cơ. Quyết Chiến ở bảng C cùng Martin Horn (Đức), Choi Wan-young (Hàn Quốc), và Hugo Patino (Mỹ). Trong đó, số 7 thế giới Horn là đối thủ nặng ký nhất, có thể cạnh tranh một trong hai chiếc vé đi tiếp với Quyết Chiến vì tay cơ người Đức này từng thắng đại diện Việt Nam hai trận liên tiếp ở World Cup chặng Antwerp hồi tháng 10. Nhưng chưa đến trận gặp đối thủ nặng ký, tay cơ Việt Nam đã thi đấu không tốt và sớm bị loại.

Cơ thủ Trần Quyết Chiến tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) ngày 16/6 sau khi lên số một billard carom ba băng thế giới. Ảnh: Đức Đồng

Ở trận ra quân đầu tiên, Quyết Chiến đấu Patino lúc 8h, theo giờ Hà Nội. Sau những đường cơ đầu giằng co nhau, đến lượt thứ năm, Patino đi 5 điểm để dẫn 9-4, rồi đi tiếp 5 điểm để dẫn 14-6 ở lượt thứ 7. Qua 13 lượt, cơ thủ Mỹ này 20-14.

Sau giờ giải lao, Patino vẫn giữ chuỗi lên điểm ổn định, trong khi Quyết Chiến đánh mắc nhiều lỗi đá bi và hụt. Vì thế, tay cơ Mỹ vượt lên thắng 40-21 sau 20 lượt. Quyết Chiến chỉ đạt hiệu suất ghi điểm (điểm AVG) 1,050 trong khi Patino đạt 2,000.

Thua trận này buộc Quyết Chiến phải nỗ lực hết sức ở trận thứ hai với Choi Wan-young. Sau 14 lượt đầu, Quyết Chiến dẫn 16-16. Nhưng ở bốn lượt tiếp theo, cơ thủ chủ nhà lần lượt ghi 5, 11, 5 và 3 điểm để kết thúc trận đấu với tỷ số 40-23. Điểm AVG của Quyết Chiến trận này được cải thiện một chút, đạt 1,278, nhưng vẫn kém xa Choi (2,222 điểm).

Thua cả hai trận với tỷ số đậm, Quyết Chiến sớm chia tay giải đấu. Ở lượt cuối gặp Horn chỉ là trận cầu thủ tục của cơ thủ số một Việt Nam.

Cùng sớm bị loại như Quyết Chiến còn có Nguyễn Trần Thanh Tự ở bảng A, sau khi thua cả hai trận trước Daniel Morales (Colombia) 17-40/18 và Dick Jaspers (Hà Lan) 32-40/22.

World Cup Billiards 3C chặng Gwangju diễn ra từ ngày 3 đến 9/11. Việt Nam tham dự với 19 cơ thủ từ các vòng loại. Trong đó, Bao Phương Vinh cũng sớm dừng bước ở vòng loại thứ 4 khi thua 0,01 điểm AVG.

Sau khi Quyết Chiến và Thanh Tự bị loại, các cơ thủ còn lại như Đào Văn Ly, Nguyễn Chí Long, Chiêm Hồng Thái và Trần Thanh Lực vẫn còn cơ hội đi tiếp sau khi kết thúc vòng chính tối nay.

Đức Đồng