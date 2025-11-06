Bao Phương Vinh bị loại khỏi World Cup vì thua 0,01 điểm

Hàn QuốcCơ thủ Bao Phương Vinh sớm dừng bước từ vòng loại World Cup Billiards 3C chặng Gwangju vì thua một 0,01 điểm hiệu suất AVG.

Vòng loại cuối diễn ra hôm nay với 12 bảng đấu. 12 tay cơ đứng đầu và 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp vào vòng chính (vòng 32 cơ thủ).

7 cơ thủ Việt Nam thi đấu vòng này gồm Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Chí Long, Lê Thành Tiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự và Đào Văn Ly.

Cơ thủ Bao Phương Vinh sớm chia tay World Cup Billiard Carom 3 băng chặng Gwangju, Hàn Quốc sau các trận đấu vòng loại không thành công, hôm nay 6/11. Ảnh: Minh Điền

Bảng A là cuộc đụng độ giữa ba cơ thủ đồng hương Phương Vinh, Thành Tự và Hoàn Tất. Trận đầu, Thành Tự thắng Hoàn Tất 40-34 sau 28 lượt cơ. Ở trận thứ hai, Phương Vinh thua Hoàn Tất 33-40 sau 33 lượt.

Tình thế buộc Phương Vinh phải thắng Thành Tự trong trận cuối. Dù liên tục bị dẫn trước trong phần lớn thời gian trận đấu, Phương Vinh thể hiện bản lĩnh để thắng ngược 40-30 sau 20 lượt.

Do mỗi cơ thủ đều thắng một thua một, thứ bậc được quyết định theo điểm hiệu suất (AVG). Thành Tự xếp đầu bảng với AVG 1,458 để giành vé vào đi tiếp. Phương Vinh xếp thứ hai với AVG 1,403 còn Hoàn Tất cuối bảng với AVG 1,233. AVG là tổng số điểm ghi được/tổng số lượt cơ.

Không thể giành vé trực tiếp, Phương Vinh phải so với 12 cơ thủ nhì bảng để chờ cơ hội giành ba vé vớt. Nhưng cơ thủ Việt Nam chỉ xếp thứ tư khi thua người thứ ba là Jimenez (Tây Ban Nha) 0,01 điểm AVG (1,416 với 1,403). Do đó, cơ thủ Việt Nam phải sớm dừng cuộc chơi.

Các cơ thủ Việt Nam còn lại đều thi đấu thành công để vào vòng chính gồm Thanh Tự, Văn Ly, Chí Long, Thành Tiến, Hồng Thái. Ngoài ra, Việt Nam còn có hai cơ thủ Quyết Chiến và Thanh Lực được đặc cách vào vòng chính, do nằm trong top 14 trên bảng thứ tự của hệ thống Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB).

Các trận vòng 32 diễn ra ngày mai, bắt đầu lúc 9h30, giờ Hà Nội.

Đức Đồng