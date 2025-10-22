Trần Ngọc Vàng: 'Gia đình giúp tôi trụ với nghề diễn'

Trần Ngọc Vàng - 27 tuổi, diễn viên "Tử chiến trên không" - nói sự ủng hộ của gia đình là động lực khiến anh không bỏ nghề dù nhiều thử thách.

Trần Ngọc Vàng: 'Gia đình giúp tôi trụ vững gần 10 năm làm nghề'

Trần Ngọc Vàng, 27 tuổi, sinh tại Ninh Thuận, tốt nghiệp ngành diễn viên trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP HCM năm 2019. Từ khi còn trên ghế nhà trường, anh vừa học vừa tham gia một số phim ngắn, đóng quảng cáo.

Năm 2020, anh giành quán quân cuộc thi Gương mặt điện ảnh, sau đó góp mặt trong phim Chồng người ta, Người cần quên phải nhớ, Người mặt trời và Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu. Năm 2022, anh ghi dấu trên truyền hình với phim Giấc mơ của mẹ. Hồi đầu năm, anh đóng chính cùng Kaity Nguyễn trong Yêu nhầm bạn thân.

Trần Ngọc Vàng cho rằng may mắn lớn nhất của anh là nhận được sự ủng hộ từ gia đình trên con đường nghệ thuật. Năm lớp 12, thay vì chọn ngành cơ khí địa chất khi vào đại học, anh lại nộp đơn thi tuyển Trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM và được ba mẹ cổ vũ.

Suốt bốn năm đại học, anh chủ động trau dồi kỹ năng, tìm kiếm cơ hội để được sống với đam mê. "Có lúc tôi mệt mỏi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhờ sự tin tưởng từ gia đình, tôi cố gắng bám trụ với nghề để không làm mọi người thất vọng", anh nói.

Hậu trường thực hiện cảnh quay buồng lái trong 'Tử chiến trên không' Hậu trường thực hiện cảnh quay trong buồng lái phim "Tử chiến trên không". Video: Đoàn phim cung cấp

Trong lúc ghi hình Yêu nhầm bạn thân, Trần Ngọc Vàng nhận lời mời thử vai Tử chiến trên không và được chọn vào vai cơ phó Khanh trước ngày đọc kịch bản. Diễn viên cho biết vai diễn nhiều áp lực bởi phân cảnh của anh diễn ra trong buồng lái, khác lịch ghi hình và tách biệt với dàn diễn viên ở khoang khách. Vì vậy, các đoạn thoại với Kaity Nguyễn không được thực hiện trực tiếp, mà mỗi người phải nhờ bạn diễn hoặc biên kịch đọc lời thay để căn chỉnh nhịp. Ở mỗi phân đoạn, anh cố gắng truyền tải trọn vẹn cảm xúc nhân vật để tránh phải lồng tiếng lại ở khâu hậu kỳ, nhằm giữ sự tự nhiên.

Tử chiến trên không là cột mốc đáng nhớ của diễn viên, đánh dấu lần đầu anh tham gia dự án hành động kinh phí lớn. Khi làm việc với đạo diễn Hàm Trần cùng êkíp, anh học hỏi được nhiều về cách khai thác tâm lý nhân vật, xử lý cảnh quay phức tạp và giữ sự tập trung. Sau tác phẩm, diễn viên kỳ vọng góp mặt trong dự án hành động để thể hiện các pha đánh đấm, đồng thời thử sức ở nhiều dòng phim kinh dị, tâm lý.

Quế Chi - Minh Hoàng