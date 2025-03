Trần Nghiên Hy: 'Học chấp nhận và buông tay'

Sau ly hôn, "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy cho biết bản thân cần học cách chấp nhận những điều không như ý.

Theo Next Apple, hôm 9/3, diễn viên Đài Loan và một số bạn bè xem kịch, vở diễn phản ánh tâm trạng và những trải nghiệm của cô. Nghiên Hy nói cô nhận ra nhân sinh vô thường, có quá nhiều điều khiến bản thân bất lực. "Ai cũng đi tìm khu vườn hoa đào trong mơ của mình, nhưng khi tìm thấy, đó có thật là điều mình muốn không? Hay là cần học cách chấp nhận và buông tay", Nghiên Hy nói.

Diễn viên Trần Nghiên Hy. Ảnh: Next Apple

Cô cũng lần đầu cập nhật trạng thái trên trang cá nhân, từ sau khi thông báo ly hôn Trần Hiểu: "Có những nơi không phải muốn quay lại là quay lại được. Có những việc không phải nói muốn quên là quên được".

Một người quen của Trần Nghiên Hy tiết lộ diễn viên còn yêu Trần Hiểu, mất thời gian dài mới chấp nhận sự thật gia đình tan vỡ, đồng ý ly hôn. Hiện Nghiên Hy sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc cùng con trai chín tuổi, do cậu bé học trường quốc tế ở đây.

Trần Hiểu tại sự kiện hôm 3/3. Ảnh: Sina

Tháng trước, mạng xã hội lan truyền tin đồn Trần Nghiên Hy đưa con về nhà mẹ đẻ ở Đài Loan sinh sống song phía diễn viên phủ nhận. Nghiên Hy và chồng cũ thống nhất giữ im lặng về cuộc hôn nhân, nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến con trai. Họ cũng không tranh chấp tài sản, không giành quyền nuôi con.

Trần Nghiên Hy diễn cảnh hôn Châu Kha Vũ Nghiên Hy ở phim trường "Thư kích hồ điệp" năm 2024. Video: Bilibili

Hai diễn viên bén duyên khi đóng Tiểu Long Nữ và Dương Quá ở Thần điêu đại hiệp 2014, kết hôn năm 2016. Sau đám cưới Nghiên Hy hạn chế công việc để chăm sóc con cái, thu vén gia đình còn Trần Hiểu liên tục ở các đoàn phim. Nghiên Hy năm nay 42 tuổi, nổi tiếng với phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye). Năm ngoái, cô hoàn thành quay phim truyền hình Thư kích hồ điệp, đóng cặp Châu Kha Vũ, tài tử kém cô 19 tuổi.

Như Anh