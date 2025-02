Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy - 'Dương Quá hết yêu Tiểu Long Nữ'

Tài tử Trung Quốc Trần Hiểu từng coi Trần Nghiên Hy là Tiểu Long Nữ của anh nhưng cô nói chồng thay đổi vài năm sau đó.

Hôm 18/2, cặp sao thông báo ly hôn sau chín năm tổ chức hôn lễ, cùng gánh vác trách nhiệm nuôi con trai. Trên Weibo, nhiều khán giả nuối tiếc chuyện tình lãng mạn một thời, trang Next Apple bình luận: "Dương Quá không còn yêu Tiểu Long Nữ".

Trần Hiểu, Nghiên Hy đóng "Thần điêu đại hiệp". Ảnh: Sina

Họ bén duyên sau khi đóng chính trong phim Thần điêu đại hiệp (2014), công khai yêu nhau năm 2015. Giai đoạn phim phát sóng, Nghiên Hy nhận nhiều lời chê ngoại hình không phù hợp đóng Tiểu Long Nữ - nhân vật lạnh lùng, thoát tục theo miêu tả trong nguyên tác của Kim Dung. Trần Hiểu nhiều lần bảo vệ bạn gái, anh từng nói: "Nếu Nghiên Hy không đóng Cô Cô, tôi không có lý do gì diễn Dương Quá".

Trên kênh Et TV, Nghiên Hy tiết lộ Trần Hiểu cầu hôn cô ở Pháp trong không gian lãng mạn. Anh thuê nghệ sĩ thực hiện tác phẩm điêu khắc là tạo hình cô trong Thần điêu đại hiệp, làm lễ vật cầu hôn. Nghiên Hy xúc động với món quà mà cô không thể ngờ tới.

Tượng Tiểu Long Nữ Trần Hiểu tặng Nghiên Hy. Ảnh: Ifeng

Sau đó, Trần Hiểu giải thích anh tạc tượng vì yêu thích mỹ thuật, muốn ngỏ lời với người yêu theo cách riêng. Tượng Tiểu Long Nữ được tạc theo đúng vóc dáng của Nghiên Hy, sau đó anh đưa lên du thuyền trải đầy cánh hoa hồng.

Do bén duyên từ phim trường Thần điêu đại hiệp, Trần Hiểu lên ý tưởng đám cưới lấy cảm hứng từ câu chuyện của Tiểu Long Nữ - Dương Quá. Khi cử hành nghi thức cưới ngoài trời, cô dâu ngồi thuyền đến bên chú rể.

Hôn lễ Trần Nghiên Hy Khoảnh khắc hôn lễ Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy. Video: QQ

5 tháng sau hôn lễ, Nghiên Hy sinh con trai, từ đó giảm công việc ở làng giải trí, chăm sóc con, trong khi Trần Hiểu liên tục đóng phim điện ảnh, truyền hình. Trên The Icon năm 2022, tài tử nói vợ thông minh, hiểu biết và tháo vát, cảm ơn Nghiên Hy chăm sóc gia đình, nuôi dạy con để anh được chuyên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.

Còn người đẹp tiết lộ Trần Hiểu bận công việc, vợ chồng không thường xuyên ở bên nhưng luôn nghĩ về nhau. Mỗi khi gặp cảnh đẹp, cô đều chụp ảnh gửi cho Trần Hiểu, khi ăn món ngon, cô cũng nghĩ lần khác sẽ cùng chồng con đến thưởng thức.

Khi mâu thuẫn với Trần Hiểu, Nghiên Hy thường nhớ lại kỷ niệm đẹp của hai người. Diễn viên nói: "Chung sống với nhau lâu ngày, không tránh khỏi tranh cãi, bất đồng quan điểm. Những lúc như thế, tôi sẽ nghĩ về ưu điểm của bạn đời, về sự tốt đẹp của anh ấy thuở mới yêu".

Sau khi cặp sao công bố ly hôn, video Nghiên Hy trong show thực tế trên Mango TV năm 2023 được nhiều người chia sẻ. Bấy giờ, cô nhận xét chồng "thay đổi lớn trước và sau kết hôn". Khi chưa thành vợ chồng, Trần Hiểu hay tạo bất ngờ cho Nghiên Hy, chẳng hạn bí mật đến trường quay để rủ cô hẹn hò, bí mật rải cánh hoa trong phòng bạn gái.

Diễn viên Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy. Ảnh: QQ

Nhưng sau khi kết hôn, Nghiên Hy không nhận được món quà sinh nhật nào. Diễn viên nói: "Chỉ đến sinh nhật của bản thân, tôi mới đủ dũng khí đề nghị chồng đi ăn hoặc đi xem phim với mình".

Tin đồn đôi diễn viên rạn nứt rộ lên trong làng giải trí Hoa ngữ từ cuối năm 2023. Trên Next Apple, nguồn tin cho biết Trần Hiểu đề nghị chia tay, chấp nhận để phần lớn tài sản cho Nghiên Hy. Minh tinh còn yêu chồng, muốn hàn gắn nhưng dần dần, cô chấp nhận tháo nhẫn cưới. Hiện con trai của cả hai chín tuổi, người đẹp trở lại phấn đấu cho sự nghiệp.

Trần Nghiên Hy 42 tuổi, nổi tiếng với phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye). Năm ngoái, cô hoàn thành quay phim truyền hình Thư kích hồ điệp, đóng cặp Châu Kha Vũ, tài tử kém cô 19 tuổi.

Trần Hiểu 38 tuổi, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá tích cực diễn xuất trong Lục Trinh truyền kỳ, Thần điêu đại hiệp 2014, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Bác sĩ nhi khoa tài ba, Mộng hoa lục. Năm ngoái, diễn viên hoàn thành ghi hình bốn phim.

Như Anh