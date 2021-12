Trần Khôn rút khỏi công ty liên quan Triệu Vy

Trung QuốcTài tử Trần Khôn rút khỏi công ty mà bạn của anh - Triệu Vy - làm cổ đông.

Theo Sina, diễn viên Kim phấn thế gia không còn là cổ đông của Công ty Sáng tạo Khoa học kỹ thuật Yiju (Bắc Kinh), từ đầu tháng 12. Triệu Vy vẫn nắm cổ phần ở công ty này. Sau động thái của Trần Khôn, anh và minh tinh 45 tuổi không còn bất kỳ mối liên hệ kinh doanh, thương mại nào.

Triệu Vy, Trần Khôn từng nhiều lần sánh đôi ở sự kiện, chụp hình tạp chí. Ảnh: Sohu

Triệu Vy và Trần Khôn thân nhau từ khi là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sau khi ra trường, cả hai hợp tác ở nhiều phim điện ảnh như Hoa Mộc Lan, Họa bì 1, Họa bì 2. Trần Khôn từng nói: "Chúng tôi ăn ý từ thời sinh viên. Triệu Vy là cô gái tươi vui. Ở bên cô ấy, mọi người đều thấy vui vẻ, dễ chịu".

Từ năm 2013, quan hệ của đôi diễn viên bị đồn không tốt đẹp như trước. Trên Sohu, Triệu Vy từng cho biết những năm qua hai người hiếm khi gặp nhau song không có nghĩa tình bạn rạn nứt. Trần Khôn hiện cùng công ty quản lý với Châu Tấn và Thư Kỳ, ba người thường xuyên gặp gỡ, đi chơi cùng nhau và hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Triệu Vy vắng bóng làng giải trí bốn tháng qua. Hồi tháng 8, phim cô đóng chính bị gỡ khỏi các nền tảng video, tên của diễn viên bị xóa khỏi cổng thông tin các giải thưởng phim ảnh. Các thương hiệu Triệu Vy đại diện cũng ẩn hoặc xóa bài viết liên quan cô trên Weibo. Cơ quan chức năng chưa công bố lý do "phong sát" Triệu Vy.

Triệu Vy tại sự kiện ngày 23/7/2021 Sự kiện gần nhất Triệu Vy tham gia là show của Fendi hôm 23/7. Video: Zhao Wei Studio

Hồi tháng 9, một số blogger lĩnh vực giải trí đăng ảnh Triệu Vy tại quê nhà cô - tỉnh An Huy. Hôm 7/10, diễn viên ấn like một bài viết của Lâm Tâm Như trên mạng xã hội, nhưng sau đó hủy like, dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình hiện tại của cô. Hiện, Triệu Vy và chồng - Huỳnh Hữu Long - vướng một số vụ kiện vi phạm hợp đồng, trốn nợ.

Nghinh Xuân (theo Sina)