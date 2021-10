Vợ chồng Triệu Vy bị kiện

Trung QuốcTriệu Vy và chồng, doanh nhân Huỳnh Hữu Long, bị kiện vi phạm hợp đồng.

Theo trang National Business Daily ngày 12/10, minh tinh 45 tuổi tiếp tục vướng rắc rối kinh doanh. Công ty China Minsheng Trust kiện Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long và ông Sử Ngọc Trụ, chủ tịch tập đoàn Giant Network - vi phạm hợp đồng bảo lãnh, phiên tòa sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 8/11.

Hiện, Triệu Vy giữ chức vụ ở bảy công ty, trong đó lần lượt bị đóng băng cổ phiếu ở năm công ty, kể từ tháng 4 đến nay. Cô kinh doanh nhiều lĩnh vực như truyền thông, giải trí, xe hơi, bất động sản, nhà hàng...

Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long kết hôn năm 2009, con gái họ năm nay 11 tuổi. Ảnh: Sina

Những năm gần đây, vợ chồng Triệu Vy liên tiếp vướng rắc rối kinh doanh, vi phạm hợp đồng. Hồi tháng 6, một công ty ở Hong Kong kiện Huỳnh Hữu Long, yêu cầu anh trả số nợ gần 300 triệu HKD (38,6 triệu USD). Công ty này cho biết từng nhiều lần đòi tiền nhưng Huỳnh Hữu Long luôn thoái thác, trốn tránh.

Triệu Vy không xuất hiện công khai gần ba tháng qua, hiện nhất cử nhất động của cô được dư luận chú ý. Hồi tháng 8, phim cô đóng chính bị gỡ khỏi các nền tảng video, tên của diễn viên bị xóa khỏi cổng thông tin các giải thưởng phim ảnh. Các thương hiệu mà Triệu Vy đại diện cũng ẩn hoặc xóa bài viết liên quan cô trên Weibo. Cơ quan chức năng chưa công bố lý do "phong sát" Triệu Vy.

Triệu Vy tại sự kiện ngày 23/7/2021 Lần gần nhất Triệu Vy xuất hiện công khai là 23/7, tại sự kiện của nhà mốt Fendi. Video: Zhao Wei Studio

Hồi tháng 9, một số blogger lĩnh vực giải trí đăng ảnh Triệu Vy tại quê nhà cô - tỉnh An Huy. Hôm 7/10, diễn viên ấn like một bài viết của Lâm Tâm Như trên mạng xã hội, nhưng sau đó hủy like, dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình hiện tại của cô.

Triệu Vy là một trong "tứ đại hoa đán" màn ảnh Trung Quốc. Xinhua nhận xét cô thuộc số ít nữ nghệ sĩ gốc Hoa đạt được thành tựu ở cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc. Cô nổi danh ở châu Á qua loạt phim Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì, Đội bóng Thiếu Lâm, Thiên hạ vô song... Từ năm 1999, cô bắt đầu đầu tư, thành lập các công ty kinh doanh đa lĩnh vực. Năm 2019, tài sản của vợ chồng cô đạt 4,5 tỷ nhân dân tệ (695,2 triệu USD), giàu thứ 912 ở Trung Quốc, theo thống kê của trang kinh tế, tài chính Hurun. Trong đó, khối bất động sản của Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long trị giá 660 triệu nhân dân tệ (102 triệu USD).

Nghinh Xuân (theo National Business Daily)