Trận Jake Paul - Anthony Joshua bị nghi có dàn xếp

Ông bầu và đối tác kinh doanh của Jake Paul khẳng định đã nhờ luật sư vào cuộc nhằm xử lý những ý kiến cho rằng trận thua knock-out trước Anthony Joshua là có kịch bản trước.

Tại Kaseya Center, Miami ngày 19/12, Joshua hoàn toàn áp đảo và thắng knock-out Paul ở hiệp sáu. Võ sĩ 28 tuổi thậm chí rời sàn đấu với hàm gãy hai chỗ, máu chảy nhiều từ miệng và văng một số răng. Nhưng trên mạng vẫn xuất hiện những nghi ngờ rằng trận đấu đã được dàn xếp.

Anthony Joshua (phải) ra đòn trong trận gặp Jake Paul tại Miami, Mỹ, ngày 20/12/2025. Ảnh: Reuters

Nakisa Bidarian, đối tác kinh doanh và đồng sáng lập công ty quảng bá quyền Anh Most Valuable Promotions (MVP) của Jake Paul, khẳng định nhóm luật sư của võ sĩ người Mỹ đang tích cực truy tìm những người cáo buộc màn so găng được lên sẵn kịch bản.

"Các luật sư của chúng tôi đang nhắm tới một số người", Bidarian nói trên chương trình The Ariel Helwani Show. "Có một người tự xưng là luật sư đăng bài, cho rằng đã có thỏa thuận để Joshua không knock-out Jake. Bài đăng còn nói Joshua đã phớt lờ thỏa thuận và chỉ muốn giảm thiểu phần thưởng nhưng vẫn hạ được Paul".

Bidarian gọi cáo buộc là rất sốc và không thể tin nổi. Ông nói tiếp: "Trong sự nghiệp của Paul, chưa từng có chuyện kiểu này. Joshua từng nói rằng nếu không kết liễu đối thủ trong hiệp đầu tiên thì đó sẽ là thất bại".

Ông bầu Eddie Hearn của Matchroom, đơn vị quản lý Joshua, cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn dàn xếp. "Không bao giờ có chuyện trận đấu được viết kịch bản trước. Chúng tôi không phải diễn viên. Đây là 100% thực tế", Hearn nói và dẫn chứng thương tích của Paul, với hàm gãy hai chỗ và mất nhiều răng, là bằng chứng rõ ràng nhất. "Nhiều võ sĩ từng gãy hàm và không bao giờ trở lại sàn đấu".

Trước đó, nhà báo nổi tiếng Piers Morgan gây tranh cãi khi gọi sự nghiệp của Paul là nhàm chán và có dàn xếp. Sau khi Paul thuê luật sư nổi tiếng Alex Spiro, Morgan phải công khai xin lỗi trên mạng xã hội với 8,9 triệu người theo dõi và mời Paul lên chương trình để làm rõ vấn đề.

Theo báo Anh Sportmail, Joshua và Paul mỗi người kiếm được khoảng 93.000 USD mỗi giây trong suốt trận đấu kéo dài 989 giây tại Kaseya Center, với tổng số tiền chia đều là 185 triệu USD. Tuy nhiên, do Joshua là cư dân Anh, anh sẽ phải nộp khoảng 37% thu nhập, tương đương 35 triệu USD, cho cơ quan thuế.

Sau khi thắng Paul, Joshua công khai thách thức đồng hương Tyson Fury. Dù cả hai từng thất bại trước và mất các đai hạng nặng vào tay Oleksandr Usyk, trận đấu giữa hai võ sĩ hàng đầu Anh quốc vẫn được dự đoán sẽ rất thành công về mặt doanh thu và thu hút nhiều khán giả

Joshua dự kiến tiếp tục thi đấu ở Riyadh vào tháng 2, nhưng thời điểm này quá sớm cho Fury - người tuyên bố giải nghệ hồi đầu năm và chưa trở lại tập luyện. Ông bầu Frank Warren cho biết trận đấu sẽ phải chờ đến mùa hè để Fury chuẩn bị đầy đủ, và sân Wembley là lựa chọn khả thi nhất. "Tyson sẽ tham gia nếu các điều kiện tài chính được đáp ứng. Anh ấy đang duy trì thể trạng ổn định và sẵn sàng trở lại sàn đấu", Warren nói, đồng thời tiết lộ Fury có thể trở lại vào tháng 4 để làm nóng trước trận đấu với Joshua.

Jake Paul sau ca phẫu thuật điều trị gãy xương hàm. Ảnh: Instagram / Jake Paul

Trong khi đó, cựu võ sĩ hạng nặng Derek Chisora tin rằng Paul sẽ chịu tổn thương về tâm lý sau trận thua knock-out đến mức có thể giải nghệ quyền Anh.

"Paul sẽ không còn quyền Anh nữa", Chisora nói trên chương trình Split Decision của SunSport. "Sau khi gãy hàm, chắc chắn cậu ấy sẽ bị rối loạn stress sau chấn thương. Gãy hàm hai lần, hai chỗ. Cậu ấy sẽ không trở lại sàn đấu. Hãy cho tôi biết ai từng gãy hàm trong quyền Anh mà vẫn quay lại? Võ sĩ thực thụ còn quay lại, YouTuber thì không".

Paul là võ sĩ tay ngang, chuyển từ lĩnh vực làm YouTube sang quyền Anh từ năm 2020. Trước khi gặp Joshua, anh đánh 12 trận chuyên nghiệp, thắng 11 và thua một - trước Tommy Fury, em trai nhà vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury hồi tháng 2/2023.

Anthony Joshua đấm vỡ hàm YouTuber Jake Paul trong trận so găng kỳ quặc Diễn biến chính trận Anthony Joshua thắng knock-out Jake Paul.

Hồng Duy (theo Daily Mail)