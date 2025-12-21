Anthony Joshua đấm vỡ hàm YouTuber Jake Paul trong trận so găng kỳ quặc

MỹSáng 20/12, cựu vô địch thế giới hạng nặng từng thống nhất nhiều đai cùng lúc Anthony Joshua đã hạ đo ván Jake Paul, thiết lập lại trật tự trong làng quyền Anh chuyên nghiệp, chứng minh rằng danh tiếng, tiền bạc và lượng người theo dõi không thể thay thế cho một đời khổ luyện.

Jake Paul từng là một YouTuber, sau đó trở thành doanh nhân trước khi dấn thân vào con đường võ sĩ chuyên nghiệp. Giới quyền Anh chuyên nghiệp gọi anh là "Paul giả tạo" và hoài nghi trận so găng với Joshua – được phát trên nền tảng Netflix – là một kịch bản dàn dựng. Họ tin rằng đời nào một gã 28 tuổi lại dám bước lên võ đài với một "siêu nhân" như tay đấm người Anh trong một cuộc đấu thực thụ, đầy rẫy hiểm họa.

Tuy nhiên, Paul đã làm điều đó. Tại nhà thi đấu Kaseya Center, anh hứng chịu hàng loạt cú đấm nặng đô từ tượng đài 36 tuổi, và cuối cùng bị hạ knock-out như được dự đoán từ trước. Joshua – thành tích 29-4, 26 trận knock-out – đã kết liễu trận đấu bằng một cú tay phải mạnh mẽ ở hiệp 6.

Anthony Joshua tấn công YouTuber Jake Paul trong trận đấu ở Miami, Mỹ, ngày 20/12/2025.

Trước ngày 20/12, Joshua – cựu vô địch WBO, WBA và IBF – đã không thượng đài kể từ sau khi bị hạ đo ván ở hiệp 5 trước đồng hương hạng nặng Daniel Dubois vào tháng 9/2024. Trận thua thứ tư trong sự nghiệp đó đã dấy lên những dấu hỏi về khả năng chịu đòn, thể lực và tư cách cạnh tranh đỉnh cao hạng nặng của anh. Màn so găng với Paul chưa thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong số đó, nhưng Joshua ý thức rõ động cơ tái xuất của mình.

Anh nhận trận đấu này để đánh bóng tên tuổi và cả túi tiền – khi quỹ tiền thưởng lên đến 185 triệu USD, nhằm tiếp cận một tệp khán giả mới, những người vốn chẳng mấy mặn mà với một Joshua từng giành HC vàng Olympic hay một võ sĩ từng mất hết đai vô địch vào tay Andy Ruiz Jr. trong chuyến đi đến Mỹ gần nhất. Năm 2019 ấy, Ruiz đã khiến cả thế giới sốc nặng khi chiến thắng bằng knock-out kỹ thuật ở hiệp 7, chấm dứt chuỗi bất bại của Joshua cao hơn mình 10 cm và thống nhất các đai WBA (Super), IBF, WBO và IBO hạng nặng.

Trước màn so găng với Paul, Joshua gọi thất bại trước Ruiz là một bi kịch, nhưng thời gian đã làm lành vết thương và giờ anh xem đó là một phần hành trình để trở thành nhà vô địch thế giới hai lần và cuối cùng là "làm gương mặt đại diện trên Netflix".

Cộng đồng quyền Anh chuyên nghiệp từng cười nhạo mục tiêu này của Joshua, xét rằng sự nghiệp với bao thành tựu của anh sẽ bị vấy bẩn. Nhưng với võ sĩ sinh ra ở Watford, đây là bước đi quan trọng để tái dựng vị thế của một trong những tên tuổi lớn nhất làng quyền Anh thế giới, điều mà năm trước dường như xa vời.

Joshua (trái) hoàn toàn dồn ép Paul. Ảnh: Sky Sport

Dù quá trình quảng bá mang đậm màu sắc kịch tính kiểu vật biểu diễn WWE và trận đấu có cảm giác lố bịch, không khí tại nhà thi đấu vẫn vô cùng sục sôi, nhất là sau phần hát quốc ca Mỹ. Joshua bước lên võ đài đầu tiên với phong cách lầm lì, bỏ qua mọi thủ tục rườm rà hay pháo hoa rực rỡ thường thấy từng đồng hành với anh trong quá khứ. Anh phải chờ đợi khá lâu khi Paul tiến vào cùng một đoàn tùy tùng hùng hậu.

Những hiệp đầu diễn ra như trò mèo vờn chuột. Paul tận dụng triệt để diện tích sàn đấu để di chuyển xa hết mức có thể khỏi tầm tay Joshua. Thậm chí có lúc tay đấm từng ra mắt năm 2018 di chuyển nhanh đến mức tự vấp ngã. Nhưng chính Paul là người tung ra cú đấm trúng đích đầu tiên và làm khá tốt việc né đòn trong giai đoạn đầu.

Nhưng càng về sau, đôi chân của Paul càng nặng nề và khó giữ thăng bằng. Sau mỗi pha ôm sát người, anh lại ngã xuống sàn với vẻ kiệt sức. Ở hiệp 4, một cú ngã của Paul khiến anh bị Joshua đè lên người, đầu gối của võ sĩ người Anh đè vào bụng đối thủ nhỏ con hơn. Sang hiệp 5, cân nặng và sức mạnh vượt trội của Joshua bắt đầu lên tiếng với những cú đấm thẳng đầy uy lực.

Anthony Joshua đấm vỡ hàm YouTuber Jake Paul trong trận so găng kỳ quặc

Dù Paul vẫn cố thách thức bằng cách thè lưỡi trêu chọc, nhưng tác động từ những đòn đánh của Joshua là không thể chối cãi. Chẳng bao lâu khi hiệp 6 bắt đầu, Paul – với thành tích 12-2 – gục xuống sàn lần cuối. Trọng tài buộc phải dừng trận đấu khi nhận thấy võ sĩ sinh ra ở bang Ohio không còn khả năng tiếp tục.

"Hàm của tôi chắc chắn vỡ rồi", Paul nói ngay trên sàn đấu sau trận. Anh rời cuộc đấu với sự tôn trọng từ giới quyền Anh, bởi việc vẫn trụ được đến trọn hiệp 5 khi phải hứng chịu nhiều cú đấm liên tục từ Joshua là điều ít ai ngờ tới. Võ sĩ 28 tuổi cho biết anh sẽ nghỉ ngơi trước khi trở lại võ đài và hạ xuống hạng bán nặng.

Nakisa Bidarian, đối tác của Paul tại Most Valuable Promotions, nói rằng anh "thua vì chênh lệch kích cỡ, không phải kỹ năng". Ông bổ sung thêm sau trận, Paul đã tắm rửa và tự lái xe đến bệnh viện. Anh chính xác được xác định bị gãy hàm kép.

Với Joshua, anh thừa nhận đây không phải màn trình diễn hoàn hảo nhất. "Không phải tốt nhất", anh nói trên sàn. "Tôi mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Paul đã làm tốt, cậu ấy lỳ đòn, đứng dậy hết lần này đến lần khác. Phải tôn trọng Paul vì đã cố gắng, nhưng hôm nay cậu ấy đã phải đụng độ một võ sĩ thực thụ sau 15 tháng nghỉ thi đấu".

Joshua hiện đang hướng tới năm 2026 với những mục tiêu lớn hơn, đặc biệt là lời thách thức gửi tới Tyson Fury: "Nếu Fury nghiêm túc, hãy ngừng nói suông và đến nói chuyện bằng nắm đấm". Trước đó, có tin đồn Joshua sẽ thi đấu tại Arab Saudi vào tháng 2 tới, hy vọng làm nóng cho trận đại chiến với Fury.

Hoàng Thông tổng hợp