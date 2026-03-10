Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam

Hai hậu vệ tài năng sẽ lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, sau thời gian dài vắng bóng.

Đình Trọng và Văn Hậu thuộc nhóm 8 cầu thủ Công an Hà Nội (CAHN) được triệu tập. Sáu cái tên còn lại là thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh, Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Quang Hải.

Lần gần nhất Văn Hậu được triệu tập là tháng 6/2023, dưới thời HLV Philippe Troussier. Khi đó, anh đá 63 phút trong trận giao hữu thắng Syria 1-0. Còn lần gần nhất của Đình Trọng là trong trận giao hữu thắng Singapore 4-0 vào ngày 21/9/2022. Tính đến hôm nay, Văn Hậu đã xa đội tuyển 995 ngày, và Đình Trọng là 1.267 ngày.

Trung vệ Việt Nam Trần Đình Trọng (áo đỏ) thi đấu trong trận giao hữu thắng Singapore 4-0 trên sân Thống Nhất ở TP HCM vào ngày 21/9/2022. Ảnh: Đức Đồng

Đình Trọng sinh năm 1997, hơn Văn Hậu hai tuổi. Cả hai trưởng thành ở lò đào tạo Hà Nội. Họ là thành viên đội tuyển đứng thứ tư U19 châu Á 2016 để giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Sau đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, Hậu và Trọng đều là trụ cột trong chiến tích giành á quân U23 châu Á, thứ tư ASIAD và vô địch AFF Cup năm 2018 (nay là ASEAN Cup).

Sự nghiệp của hai tài năng này bị gián đoạn nhiều lần vì chấn thương. Đình Trọng từng đứt dây chằng cả hai đầu gối vào tháng 6/2019 và 1/2023, bên cạnh một lần phẫu thuật mẻ xương mu bàn chân và rách sụn chêm đầu gối. Trung vệ gốc Hà Nội mới tìm lại được sự ổn định kể từ mùa giải 2023-2024.

Văn Hậu bị viêm điểm bám gót chân Achilles vào tháng 9/2023. Tuy nhiên, chấn thương phức tạp hơn đánh giá ban đầu, buộc hậu vệ này phải sang Singapore thăm khám và trải qua nhiều đợt phẫu thuật. Anh trở lại thi đấu trận chính thức đầu tiên vào ngày 3/12/2025, khi cùng CAHN hòa Buriram United 1-1 ở Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026.

Hậu vệ Việt Nam Đoàn Văn Hậu (áo đỏ) thi đấu trong trận giao hữu thắng Syria 1-0 trên sân Thiên Trường ở Nam Định (nay là Ninh Bình) vào ngày 20/6/2023. Ảnh: Hiếu Lương

Ở cấp CLB, sau khi cùng Hà Nội FC giành đủ danh hiệu quốc nội, Đình Trọng lần lượt gia nhập Bình Định năm 2022 và CAHN từ mùa 2024-2025. Còn Văn Hậu từng xuất ngoại sang SC Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan mùa 2019-2020, trở lại Hà Nội FC rồi gia nhập CAHN từ đầu mùa 2023.

Sự góp mặt của Đình Trọng và Văn Hậu giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án chất lượng ở hàng thủ, trước cuộc tiếp đón Malaysia tại lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình (Nam Định cũ) vào ngày 31/3.

CAHN đáng lẽ có 9 cầu thủ được triệu tập, nhưng Nguyễn Đình Bắc bị treo giò. Án cấm được LĐBĐ châu Á (AFC) đưa ra sau khi tiền đạo sinh năm 2004 nhận thẻ đỏ ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026 thắng Hàn Quốc.

Hai cầu thủ của Nam Định là Nguyễn Văn Vĩ và tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son cũng được xác định góp mặt. Bên cạnh đó, những cầu thủ nhập tịch gốc Brazil như Đỗ Hoàng Hên (Hendrio), Đỗ Phi Long (Gustavo Santos), hay thủ môn Việt kiều Patrik Le Giang đều nằm trong danh sách sơ bộ. Ninh Bình đóng góp Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh và Lê Ngọc Bảo.

Danh sách triệu tập đã được LĐBĐ Việt Nam (VFF) gửi đến các CLB. HLV Kim sẽ bàn bạc lại với ban huấn luyện, trước khi công bố danh sách cuối cùng, dự kiến vào ngày mai 11/3.

Đội tuyển dự kiến tập trung vào ngày 22/3 tại Hà Nội.

Việt Nam đang đứng nhì bảng F với 12 điểm, kém Malaysia 3 điểm. Ở lượt đi vào ngày 10/6/2025, Việt Nam thua 0-4 nên cần thắng lại cách biệt 5 bàn để chiếm ngôi đầu. Nếu cách biệt là 4 bàn, hai đội sẽ đá luân lưu để phân định thứ bậc.

Tuy nhiên, do sử dụng cầu thủ nhập tịch vi phạm tư cách thi đấu, Malaysia đang đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại cuối. Khi ấy, thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn nhất bảng F, bất chấp kết quả trận đấu ngày 31/3, để giành vé dự Asian Cup 2027.

Hiếu Lương