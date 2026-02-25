Trần Đăng Khoa: 'AI làm thơ không hay'

Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận định AI ưu việt ở nhiều lĩnh vực nhưng làm thơ chưa hay, chưa thể thay thế các thi nhân.

Tác giả đúc rút qua quá trình sử dụng AI để chuẩn bị một số công tác cho Ngày Thơ Việt Nam. Là người phụ trách khâu tuyển chọn 50 câu thơ hay, ông thử ra lệnh cho AI tổng hợp. Trong vòng ba giây, ông nhận kết quả được trình bày mạch lạc, khoa học.

Tuy nhiên, AI cung cấp một số câu, giới thiệu là của nhà thơ Trần Đăng Khoa và Nguyễn Quang Thiều, nhưng thực tế không đúng. Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo cũng chưa kịp cập nhật việc một số câu thơ đã thay đổi, do các tác giả chỉnh sửa. Vì vậy, ông Khoa cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là chủ động, bám theo các tác giả chứ không thể dựa vào nguồn của trí tuệ nhân tạo.

Ông nhận định thêm về khả năng sáng tác thơ ca của AI: "Mọi người nói trí tuệ nhân tạo rồi sẽ soán ngôi các nhà thơ. Tôi không nghĩ như vậy. AI có thể làm tốt nhiều việc như tổng kết vấn đề, hệ thống hóa thông tin, viết điếu văn. Nhưng làm thơ thì khác. Nó làm thơ chưa tới, không đâu vào đâu".

Nhà thơ Trần Đăng Khoa tại họp báo giới thiệu Ngày Thơ năm nay, sáng 25/2 ở Hà Nội. Ảnh: Hà Thu

Nhà thơ Hữu Việt cũng là người nghiên cứu, sử dụng AI từ sớm. Giống với nhà thơ Trần Đăng Khoa, ông cho rằng AI là phát minh tuyệt vời, giúp tiết kiệm thời gian, nhưng có điểm yếu là hoàn toàn phụ thuộc vào thông tin do con người cung cấp. "Bằng kinh nghiệm cá nhân, chúng tôi cho rằng AI không thể thay thế nhân loại, đặc biệt là những người làm nghệ thuật, sáng tạo, càng không thể phụ thuộc vào nó", ông Việt nói.

Ông đánh giá AI ưu việt nhất trong việc tổng hợp, lọc dữ liệu. Trong một lần nhà thơ Trần Đăng Khoa hỏi "Nó có viết điếu văn cho tớ được hay không?", ông Hữu Việt chứng minh bằng cách đặt vài câu lệnh. Bài viết được ông Khoa đánh giá "xúc động, ám ảnh, lâm ly" khi nhắc đến đầy đủ tác phẩm mà ông còn không nhớ rõ. Ông nói với bạn: "Sau này tôi mất đi, cứ lấy bài này mà đọc".

Nhà thơ Trần Đăng Khoa và Hữu Việt nằm trong ban tổ chức Ngày Thơ Việt Nam, cùng trưởng ban chỉ đạo là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Sự kiện diễn ra ngày 3/3 ở Quảng Ninh, tức rằm tháng giêng Âm lịch. Ban tổ chức chọn chủ đề Trước biển lớn, ẩn dụ cho hành trình hội nhập, khát vọng vươn ra thế giới của đất nước.

Đêm thơ Nguyên tiêu sẽ giới thiệu tác phẩm của những tên tuổi như Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Trần Nhuận Minh, Trần Đăng Khoa, Thuận Hữu, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Nguyễn Việt Chiến. Các nhà thơ nói hoàn cảnh sáng tác, đọc tác phẩm gốc, sau đó ca sĩ biểu diễn những bài phổ thơ. Nhà thơ, cựu binh Mỹ Bruce Weigl, lần thứ hai tham gia Ngày Thơ. Năm 2024, ông được Tổng bí thư Tô Lâm ký quyết định trao tặng Huân chương hữu nghị.

8h30 sáng 3/3, ban tổ chức mở tọa đàm Phẩm giá của thơ ca, do nhà thơ Nguyễn Bình Phương chủ trì, bàn về vai trò, bản lĩnh của nhà thơ trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh. Ngoài thơ, các nhà thơ tham gia một số sự kiện giao lưu tại trường học, hầm mỏ, đơn vị quân đội ở Quảng Ninh.

Ngày Thơ Việt Nam tổ chức lần đầu năm 2003, trở thành sự kiện thường niên diễn ra vào Rằm tháng Giêng tại Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh thành. Các năm qua, chương trình thu hút đông đảo tác giả và hàng nghìn khán giả trong, ngoài nước. Năm 2023, sự kiện trở lại sau hai năm phải hoãn vì dịch. Năm 2025, Hội Nhà văn Việt Nam lần đầu đưa sự kiện chính rời khỏi Hà Nội, chọn Ninh Bình làm nơi đăng cai, mở ra hướng đi mới trong việc đưa thơ ca đến gần hơn với công chúng ở nhiều vùng miền.

Hà Thu